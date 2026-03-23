Chhatrapati Sambhajinagar: कचरा संकलनासोबत कर वसुलीवरही नजर; नव्या कंपनीला महापालिका आयुक्तांच्या सूचना

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे कंत्राट महापालिकेने गुजरातच्या कंपनीला दिले. एक एप्रिलपासून कंपनीचे काम सुरू होणार असून, या पार्श्वभूमीवर आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कंपनीच्या कार्यालयाला भेट दिली. त्यात घरोघरी कचरा घेताना संबंधित मालमत्ताधारक कर भरतो किंवा नाही, याकडे लक्ष ठेवा. कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करा, अशा सूचना केल्या. .शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने नव्या 'वेस्टर्न इमॅजिनरी' या नवीन कंपनीची महापालिकेने नियुक्ती केली. बुधवारी (ता. १८) जी. श्रीकांत यांनी कंपनीच्या कार्यालयाला भेट देऊन कामकाजाची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी कचरा संकलनासोबतच मालमत्ता कर वसुलीसाठी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश त्यानी दिले..कचरा संकलन करणारी वाहने जेव्हा नागरिकांच्या दारापर्यंत पोचतील, तेव्हा केवळ कचरा उचलून चालणार नाही, तर कचरा घेताना संबंधित मालमत्तेला महापालिकेचा अधिकृत मालमत्ता क्रमांक आहे का? याची पडताळणी करावी..ज्या मालमत्तांची अधिकृतता तपासलेली नाही, अशा मालमत्तांची माहिती मालमत्ता आणि कर आकारणी विभागाशी समन्वय साधून अद्ययावत केली जाईल. तसेच शहरातील कचरा संकलन प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी 'पॉइंट ऑफ इंटरॲक्शन' पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. उघड्यावर कचरा साचणाऱ्या जागांची पाहणी करून अशी ठिकाणी नियमितपणे स्वच्छ करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. नागरिकांना स्वच्छता मोहिमेत सहभागी करून घेण्यासाठी आकर्षक 'घोषवाक्य' तयार करण्याच्या सूचनाही कंपनीला देण्यात आल्या..कामगारांना सुविधा द्यारिफ्यूज ट्रान्सफर स्टेशनवर कर्मचाऱ्यांसाठी चहा-नाश्ता, स्वच्छतागृह, स्नानगृह आणि लॉकरची सोय केली जाणार आहे. सर्व कचरा डेपो आणि घंटागाडी पार्किंगच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करून तिचे मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी कार्यालयाशी जोडले जाईल. कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांनाकिमान वेतन कायद्यानुसार पगार देणे बंधनकारक असून, आठवड्यातून एक दिवस सुटी देण्याचे नियोजनही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.