Chhatrapati Sambhajinagar: कचरा संकलनासोबत कर वसुलीवरही नजर; नव्या कंपनीला महापालिका आयुक्तांच्या सूचना

Municipal Waste Collection Contract in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर मध्ये नव्या कंपनीकडून घरोघरी कचरा संकलनासह मालमत्ता कर वसुलीवर लक्ष ठेवण्याचे महापालिका आयुक्तांनी निर्देश दिले; नागरिकांना कर भरण्यास आवाहन करत, शहरातील स्वच्छता आणि कर व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे कंत्राट महापालिकेने गुजरातच्या कंपनीला दिले. एक एप्रिलपासून कंपनीचे काम सुरू होणार असून, या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कंपनीच्या कार्यालयाला भेट दिली. त्यात घरोघरी कचरा घेताना संबंधित मालमत्ताधारक कर भरतो किंवा नाही, याकडे लक्ष ठेवा. कर भरण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करा, अशा सूचना केल्या.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
waste
Municipal waste management

