Investment Fraud: वीस दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष ;गोव्यातील कॅसिनोमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर : ‘दहा हजारांची गुंतवणूक करा आणि अवघ्या २० दिवसांत २० हजार रुपये मिळवा! रोज दहा टक्के कमिशन आणि इतरांना गुंतवणुकीसाठी जोडल्यास अतिरिक्त मोबदला...’ अशा अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांना जाळ्यात ओढणाऱ्या आंतरराज्यीय आर्थिक फसवणूक रॅकेटचा आर्थिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला. गोव्यातील कॅसिनोमध्ये गुंतवणूक केल्याचे सांगत ‘गेट वे हेल्प’ या ऑनलाइन साखळी योजनेतून फसवणूक केली जात होती. पैसे परत मागणाऱ्या शेतकऱ्याला हातपाय तोडण्याची धमकीही देण्यात आली. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने कंपनीच्या एमडीसह दोन महिला एजंटांना अटक केली..संदीप शिवदास जाधव (वय ४६, विरार, मुंबई), प्रतिभा आशिषकुमार पांडे-शुक्ला (वय ४२, वडोदरा, गुजरात) आणि आशा सखाराम देवकर (वय ४२, बीड) अशी संशयितांची नावे आहेत. न्यायालयाने तिघांना १६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अशोक भंडारे यांनी ‘सकाळ’ला दिली. कच्चीघाटी येथील शेतकरी नरसिंग दौलतसिंग महेर (वय ५२) यांच्या तक्रारीनुसार, २८ ऑक्टोबरला जालना रोडवरील एका हॉटेलमध्ये संशयितांनी त्यांची भेट घेतली. गोव्यातील कॅसिनो व्यवसायात गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळत असल्याचे सांगत २० दिवसांत रक्कम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखविले. इतर गुंतवणूकदार जोडल्यास तीन ते आठ टक्के कमिशनचे प्रलोभनही दिले. महेर यांनी सुरवातीला दहा हजार रुपये गुंतवले..विश्वास संपादन करण्यासाठी संशयितांनी सहा हजार रुपये परतही दिले. मात्र, त्यानंतर ॲपमधील व्यवहार बंद झाले आणि संशयितांनी संपर्क टाळला. पैसे मागितल्यावर एजंट देवकर हिने हातपाय तोडण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..पुन्हा सेमिनारसाठी आलेआणि जाळ्यात अडकलेसंशयित १२ नोव्हेंबरला पुन्हा त्याच हॉटेलमध्ये सेमिनारसाठी येणार असल्याची माहिती महेर यांना मिळाली. त्यांनी पोलिसांना कळवले. त्यानुसार पुंडलिकनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने हॉटेलमध्ये छापा टाकून तिघांना अटक केली. या योजनेत आणखी किती जणांची फसवणूक झाली, याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.