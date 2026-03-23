Chatrapati Sambhajinagar: रस्त्यांवर कचरा ढिगारे पडले; महापालिका आता कार्यवाहीस सज्ज

छत्रपती संभाजीनगर: मागील महिनाभरापासून शहरात जागोजागी कचऱ्यांची ढिगारे आढळून येत असून दुर्गंधी वाढली आहे. महापालिकेची घंटागाडी गल्ल्यांमधूनच कचरा संकलन करताना दिसते. मात्र, काही रस्त्यांवरील कचरा उचलण्याकडे यंत्रणा दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे संबंधित ठिकाणी कचऱ्यांची ढिगारे दिवसेंदिवस पडून राहत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवरील हा कचरा उचलणार कोण, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. .जुन्या शहरातील शहागंज, सिटी चौक, राजाबाजार, चंपाचौक, जिन्सी परिसर, जुना मोंढा, जुना बाजार, खोकडपुरा, शिवाजी हायस्कूल परिसर, पैठण गेट पार्किंग, रोषण गेट, आझाद चौक, आंबेडकरनगर, पिसादेवी रोड अशा विविध भागांत प्रामुख्याने रस्त्यांच्या कडेला जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे कायमच दिसतात. काही भागांत आठवडाभरातून एकदाच कचरा उचलला जातो. यामुळे कचऱ्याची दुर्गंधी सुटत असून त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: कचरा संकलनासोबत कर वसुलीवरही नजर; नव्या कंपनीला महापालिका आयुक्तांच्या सूचना.प्रशासक काळात रस्त्यांच्या कडेला आणून टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येबाबत आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्यासह घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार लक्षात आणून दिल्यानंतरही चित्र बदलले नाही. आता महापौर समीर राजूरकर याकडे लक्ष देऊन यंत्रणेला कामाला लावतील, अशी नागरिकांना आशा आहे..शहरालगतच्या गावठाणात समस्या बिकटशहराभोवतीच्या गावठाण असलेल्या वॉर्डांत तर कचऱ्याची समस्या अधिक बिकट आहे. हर्सूल, जटवाडा रोड, एकतानगर, भावसिंगपुरा, पडेगाव, मिटमिटा, ईटखेडा, सातारा, देवळाई, शिवाजीनगर, रामनगर, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, मकसूदनगर, नारेगाव, आरतीनगर, ब्रिजवाडी, जाधववाडी या भागांतून कचरा संकलनासाठी घंटागाडी वेळेवर पोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत..५० मेट्रिक टन कचरा रोज रस्त्यांवरशहरात दररोज ४०० ते ४५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. यातील सुमारे ३५० ते ४०० मेट्रिक टन कचरा नियुक्त कंपनीकडून कसाबसा संकलित केला जातो. उर्वरित ५० ते ६० मेट्रिक टन कचरा जागोजागी रस्त्याच्या कडेला, नाल्यांच्या कडेला तसाच पडून असतो. याविषयी तक्रारी करूनही तो उचलला जात नाही..घंटागाडी पोचत नसल्याने कचरा रस्त्यावरकधी कधी तीन-चार दिवसांतून एकदाच घंटागाडी येते. अशावेळी नागरिक कचऱ्याची दुर्गंधी सुटण्याच्या भीतीने घरातील ओला व सुका कचरा एकत्र करून रस्त्यांच्या कडेला आणून टाकतात. यामुळे शहराभोवतीच्या वसाहतींत जागोजागी कचऱ्याची ढिगारे कायम पडलेली दिसून येतात, असे हर्सूल येथील नागरिक सोमिनाथ औताडे यांनी सांगितले.आयुक्तांसह उपायुक्तांचा 'नो रिस्पॉन्स'रस्त्यांलगत पडून राहणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येबाबत महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाही..प्रशासनाकडून या उपाययोजना आवश्यककचरा संकलनासाठी घंटागाडी नियमित वेळेत यायला हवी.शहरालगतच्या वसाहतींसाठी योग्य कचरा व्यवस्थापन करावे.रस्त्यावरील कचरा संकलनाचे स्वतंत्र नियोजन करणे अपेक्षित.कचरा न उचलल्याची तक्रार आल्यास कंत्राटदाराला दंड करावा.नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी नागरी मित्र पथक सक्रिय करणे.