Chhatrapati Sambhajinagar: संतप्त रिक्षाचालक उतरले रस्त्यावर ; गॅससाठी रात्रीपासून रांगा लावाव्या लागल्याने संताप; पोलिसांनी केली मध्यस्थी

चिकलठाणा परिसर: रिक्षात गॅस भरण्यासाठी रात्रीपासून रांगा लावल्या. त्यात शुक्रवारी ( ता.२७ ) चिकलठाण्यातील चालकाने पंप उघडायला आणखी तास, दोन तास लागणार असल्याचे सांगितल्याने रिक्षाचालक संतापले. त्यांनी थेट 'रास्ता रोको' सुरू केला. यामुळे वाहनाच्या रांगा लागायला सुरवात झाली. तेवढ्यात एमआयडीसी सिडको पोलिस तेथे दाखल झाले. त्यांच्या मध्यस्थीने तणाव निवळला. पंपही सुरू झाल्याने लगेच रिक्षाचालकांनीही समजूतदारपणा दाखवला. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली. .चिकलठाणा येथील हिनानगर परिसरात असलेल्या गॅस पेट्रोल पंपावर रिक्षाचालकांनी गुरुवारी रात्रीपासून रांगा लावल्या होत्या. शुक्रवारी पहाटे सहा वाजता पेट्रोल पंप उघडेल असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यात प्रत्यक्षात नऊ वाजले तरी पंप न उघडल्याने त्यांनी विचारणा केली..त्यावर कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आणखी तास ते दोन तास लागतील असे सांगितले. यामुळे रिक्षाचालक संतापले. तेथील सुमारे तीनशे रिक्षाचालकांनी थेट जालना रस्त्यावर ठाण मांडले. येथे वाहतूक कोंडी होण्यास सुरवात झाली. त्याची माहिती एमआयडीसी चिकलठाणा पोलिसांना देण्यात आली. त्यांनी घटनास्थळी जात रिक्षाचालकांशी संवाद साधला. परिस्थिती पाहून पंप चालकाने पंप सुरू केल्याने रिक्षाचालकही रस्त्यावरून उठले. या पंधरा मिनिटांत काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. ती सुरळीत करण्यात आली. यानंतर पंप देखील सुरू झाला.."रिक्षाचालकांनी रात्रीपासून रांगा लावल्या होत्या. त्यात पंपचालकाने पंप सुरू करायला नकार दिला. त्यामुळे रिक्षाचालक संतापले होते. त्यामुळे रस्त्यावर आलो परंतु पोलिस आले आणि पंपही सुरू झाला. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली."- शेख अमजद, लाल बावटा युनियन पदाधिकारी."पंपावर टॅंकर आला असल्याने थोडा वेळ लागणार होता. रिक्षाचालकांचा काही तरी गैरसमज झाला. परंतु जवळील एका पंपावर पोलिसांचा बंदोबस्त होता. तेथील एक उपनिरीक्षक आणि दहा कर्मचारी घटनास्थळी गेले. रिक्षांची रांग रस्त्यावर आल्याने वाहतुकीला अडचण आली परंतु पाच मिनिटांत सर्व वाहतूक सुरळीत झाली."- सोमनाथ जाधव, पोलिस निरीक्षक,एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाणे.