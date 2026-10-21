पान ४ अँकर

चिमुकल्यांच्या पारंपरिक दांडिया रासने जिंकली उपस्थितांची मने
राजस्थानी प्राथमिक विद्यालयाच्या दांडिया महोत्सवात ५०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. २१ ः नवरात्रोत्सव म्हटला की सर्वत्र उत्साह, भक्ती आणि नृत्याचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. याच सणाचे औचित्य साधून बीड शहरामध्ये नुकताच एक अत्यंत लक्षवेधी आणि उत्साहवर्धक सांस्कृतिक सोहळा पार पडला. शहरातील नामांकित राजस्थानी प्राथमिक विद्यालयाच्या वतीने एका भव्य आणि रंगतदार राजस्थानी दांडिया महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महोत्सवात रंगीबेरंगी आणि आकर्षक पारंपारिक राजस्थानी वेशभूषा परिधान करून आलेल्या चिमुकल्यांनी जणू संपूर्ण राजस्थानातील संस्कृतीच बीडमध्ये अवतरल्याचा भास निर्माण केला. मुलांच्या निरागस चेहऱ्यावरील ओसंडून वाहणारा आनंद, त्यांच्या हातातील दांडियाच्या काठ्यांची लयबद्ध हालचाल आणि सामूहिक दांडिया रासक्रीडेच्या अप्रतिम सादरीकरणाने उपस्थित सर्व पालक व प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले.
राजस्थानी प्राथमिक विद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या या बाल दांडिया महोत्सवाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या विशेष स्पर्धेत तब्बल ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण केले. या महोत्सवांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष दांडिया नृत्याच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेचा बहुप्रतिक्षित निकाल रविवार (१८ ऑगस्ट) रोजी एका विशेष सोहळ्यात जाहीर करण्यात आला.
या स्पर्धेत चिमुकल्यांनी दाखवलेल्या नृत्याच्या कौशल्याने आणि अचूक लयीने परीक्षकांनाही चकित केले. इयत्ता पहिली आणि दुसरीच्या गटात मुलांमधून प्रणव जयदीप लोहार याने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर मल्हार सतीश गायकवाड आणि विराज हर्षल शर्मा यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळवला. याच गटात मुलींमध्ये माही खैरमुडे हिने प्रथम, काव्या सारडा हिने द्वितीय तर आरोही राठी हिने तृतीय क्रमांकावर मोहोर उमटवली. इयत्ता तिसरी आणि चौथीच्या गटातील स्पर्धाही अत्यंत चुरशीची झाली. यामध्ये मुलांमधून रिधम पुरुषोत्तम मालपाणी याने बाजी मारत प्रथम क्रमांक मिळवला. शिवम प्रशांत मालपाणी याने द्वितीय तर धनुष महेश पारीख याने तृतीय क्रमांक पटकावला. मुलींच्या गटामध्ये समीक्षा सुदर्शन लाहोटी हिने आपल्या उत्कृष्ट नृत्याविष्काराने प्रथम क्रमांक मिळवला, तर देवांशी दिलीप खैरमुडे आणि अक्षरा शामसुंदर राठी यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक प्राप्त करत उपस्थितांची दाद मिळवली.
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विजेत्यांचा सन्मान
सर्व विजेत्या विद्यार्थ्यांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आकर्षक पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सोहनी हे उपस्थित होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सोहळा अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला. तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून माता पालक संघाच्या सहसचिव राधिका लाहोटी, जय तांबे आणि चांडक यांची विशेष उपस्थिती लाभली होती. इतक्या मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणाचे परीक्षण करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी रिया लोढा, पूजा जैन, मेघा बिर्ला आणि ज्योती लड्डा या परीक्षकांनी चोखपणे पार पाडली. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे बहारदार सूत्रसंचालन ढेपे आणि कुलकर्णी यांनी केले, तर कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांचे आभार बोरा यांनी मानले.
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चिमुकल्यांनी जिवंत केली राजस्थानी संस्कृती
या महोत्सवाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे चिमुकल्यांनी जिवंत केलेली राजस्थानी संस्कृती. यावर बोलताना स्पर्धेच्या परीक्षक मेघा बिर्ला यांनी अत्यंत मार्मिक भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, या बाल दांडिया महोत्सवात मुलांनी फक्त नृत्य केलेले नाही, तर त्यांनी आपल्या सादरीकरणातून राजस्थानी संस्कृती खऱ्या अर्थाने जिवंत केली आहे. प्रत्येक बाळाच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास पाहून खूप समाधान वाटले. अशा कार्यक्रमांमुळेच मुलांच्या मनामध्ये आपले उत्सव, संस्कृती आणि संस्कार खोलवर रुजण्यास मदत होते.