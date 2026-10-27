सुरेल मैफिलीला प्रतिसाद

शास्त्रीय बंदिशींच्या सुरेल मैफिलीने रसिक मंत्रमुग्ध
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गुरू पद्मभूषण पं.सी.आर. व्यास संगीत महाविद्यालयातर्फे आयोजन
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धाराशिव, ता. २७ (बातमीदार) : गुरू पद्मभूषण पं.सी.आर. व्यास संगीत महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित शास्त्रीय बंदिशींच्या सुरेल मैफलीत विविध रागांतील बंदिशींची शास्त्रोक्त मांडणी करण्यात आली. गायकांच्या सुरेल सादरीकरणाला रसिकांनी उत्स्फूर्त दाद देत मैफलीचा आनंद घेतला.
कार्यक्रमाची सुरवात शिवन्या मुसळे हिच्या राग दुर्गाच्या गायनाने झाली. तिने ‘मनमोहन मुरलीवाला’ ही बंदिश त्रितालात सादर केली. तिला तबल्यावर सुरेश वाघमारे, तर हार्मोनिअमवर मेधांश व्यास यांनी साथ केली. वेदिका मुळे हिने राग भूपाली सादर करत मध्यलय झपतालातील गुरू पं.सी.आर. व्यास यांची ‘बलमा तोरी याद सतावे’ ही बंदिश गायली. ‘दे दे मोहें मुदरिया मोरी’ ही बंदिशही तिने अद्धा त्रितालात सादर केली. मेधांश व्यास याने राग यमनमधील सुरेल आलापी आणि नेमका रागविस्तार सादर केला. ‘चरण तोरे बिनती मोरी’ ही विलंबित झपतालातील, तर ‘आयी रे मिलन तोहे’ ही एकतालातील बंदिश त्याने गायली. त्याला हार्मोनिअमवर वेदिका मुळे हिने साथ केली. अविनाश यादव यांनी राग भीमपलास, तर पं. वेदांग धाराशिवे यांनी राग झिंझोटी सादर केला. त्यानंतर राग जोगमधील ‘साजन मोरे घर आये’ या बंदिशीने मैफिलीची रंगत वाढवली.
कार्यक्रमाची सांगता पं. शिवरुद्र स्वामी यांच्या गायनाने झाली. त्यांनी राग बिहागमधील ‘कैसे सुख सोवे निंदरिया’ हा विलंबित ख्याल एकतालात सादर केला. राग नारायणीतील बंदिशीनंतर भैरवीतील बाबूल मोरा नैहर छूटो ही जाये’ ही ठुमरी गाऊन त्यांनी रसिकांनाही गायनात सहभागी करून घेतले. मुखबंद तान, मिंड आणि दमदार आवाजामुळे त्यांचे सादरीकरण संस्मरणीय ठरले. त्यांना हार्मोनिअमवर पं. दीपक लिंगे, तबल्यावर चैतन्य पांचाळ, तर तानपुरावर अमृत जावळे, संतोष देशमुख, जयकुमार नायगावकर आणि राम गोरे यांनी साथ दिली. धनंजय कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. शुद्धमती सावता फुलसागर यांनी आभार मानले.