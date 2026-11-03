((((मार्केट बझ)))
-------------
ABD२६J८२६१५ (((ओव्हरसेट)))
(((फोटो ओळ)) छत्रपती संभाजीनगर ः क्लिनिकल रिसर्च इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसह मान्यवर.
--
क्लिनिकल रिसर्च इंटर्नशिपसाठी १० जणांची निवड
---
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ३ : वाय.बी. चव्हाण कॉलेज ऑफ फार्मसी आणि डॉ. आय.जी. पटेल कॅन्सर फाउंडेशन यांच्या वतीने सिल्व्हरलाइन मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि सत्य विष्णू मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे तीन महिन्यांच्या सशुल्क क्लिनिकल रिसर्च इंटर्नशिपसाठी दहा विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यासाठी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ः३० या वेळेत मुलाखती घेऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर करण्यात आला.
डॉ. आय.जी. पटेल यांनी प्रास्ताविकात प्रशिक्षणाचे स्वरूप स्पष्ट केले. यात रुग्णांच्या वैद्यकीय माहितीचे दस्तऐवजीकरण, क्लिनिकल माहिती संकलन, नोंदींचे व्यवस्थापन, संशोधन पद्धती आणि नैतिक तत्त्वांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. डॉ. समिना पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्राचार्य डॉ. एम.एच. देहगान यांनी उपक्रमाचे स्वागत केले. आयोजन आणि समन्वयासाठी डॉ. लाहोटी यांचे योगदान लाभले. खुशी शर्मा आणि डॉ. सय्यद अयाज अली यांनी मुलाखती घेतल्या. निवड झालेल्यांमध्ये श्वेता गाडेकर, शेख आयमन फलक, शेख अब्दुल हयी, अनुज कुलकर्णी, हाश्मी खुदेजा, साक्षी सिंगारे, सुमित लिंगायत, पायल आडे, सम्यक लोणकर आणि कल्याणी निकम यांचा समावेश आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.