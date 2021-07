Corona Vaccination: लसीकरणावर आता सर्व्हर डाऊनचे संकट

By

औरंगाबाद: कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या तुटवड्यामुळे नागरिक त्रस्त असतानाच आता कोविन पोर्टलवर सर्व्हर डाऊन झाल्याच्या नव्या संकटाला शुक्रवारी (ता. ३०) नागरिकांना सामोरे जावे लागले. तब्बल दोन तास सर्व्हर डाऊनमुळे शहरात लसीकरण बंद होते. त्यामुळे नागरिकांना रांगेत ताटकळावे लागले. महापालिकेला बुधवारी (ता.२८) रात्री २१ हजार लसी मिळाल्या होत्या. गुरुवारी सुमारे सहा हजार लसी संपल्या. त्यामुळे शुक्रवारसाठी १४ हजार लसी शिल्लक होत्या. त्यानुसार ४३ केंद्रांवर लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. (covid 19 vaccination stopped in aurangabad due to server down)

नागरिकांनी सकाळी रांगेत थांबून नागरिकांनी कुपन घेतले. त्यानंतर १० वाजेनंतर लस घेण्यासाठी नागरिक केंद्रावर आले. पण दुपारी एक वाजता कोविन पोर्टलचे सर्व्हर अचानक डाऊन झाले. सर्व्हर बंद पडल्यामुळे संगणक आणि मोबाईलव्दारे ऑनलाइन नोंदणी बंद पडली. त्यामुळे रांगेत थांबलेल्या नागरिकांची ओरड सुरू होताच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी या संबंधी वरिष्ठांकडे विचारणा केली पण नेमके काय झाले याची माहिती मिळत नव्हती. दरम्यान कोविन पोर्टलचे सर्व्हर डाऊन झाल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले. एक वाजता डाऊन झालेले दोन तासांनी म्हणजेच तीन वाजता पूर्ववत झाले व लसीकरण पुन्हा सुरू झाले. दरम्यान महापालिकेने केंद्रावर दोन तास वेळ वाढवून दिला.

संपूर्ण राज्यात अशीच अडचण निर्माण झाली होती. दुपारी एक वाजता डाऊन झालेले सर्व्हर तीन वाजता सुरू झाले. या काळात लसीकरण बंद पडल्याने नागरिकांना केंद्रावर थांबावे लागले. दरम्यान लसीकरणाचा वेळही वाढवून देण्यात आला.

-डॉ. नीता पाडळकर, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.