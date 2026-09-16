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छत्रपती संभाजीनगर ः दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने काळ्या फिती लावून कामकाज केले.
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‘समान काम-समान वेतना’साठी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
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छत्रपती संभाजीनगर, ता. १६ : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात बुधवारी (ता. १६) जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची विशेष समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊन सुमारे २० महिने उलटले आहेत. मात्र, अद्याप त्यावर ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. त्यानुसार, बुधवारपाठोपाठ (ता. १६) गुरुवारी (ता. १७) पुन्हा काळ्या फिती लावून कामकाज करून शासनाचा निषेध केला जाणार आहे. त्यानंतरही मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
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शासनाने मागणी पूर्ण करावी
जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय दांडगे म्हणाले, की समान काम, समान वेतनासंदर्भात विशेष समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. आंदोलनाची पुढील वेळ येऊ न देता शासनाने मागणी पूर्ण करावी.