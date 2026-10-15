आपत्तीच्या काळात जीव वाचविण्यासाठी सीपीआरचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिनानिमित्त जनजागृती
नांदेड, ता. १५ : नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सज्जता, जनजागृती आणि योग्यवेळी केलेली कृती महत्त्वाची असते. हृदयविकाराच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सीपीआर (हृदय-फुप्फुस पुनरुज्जीवन) तंत्राचा योग्य वापर करून एखाद्याचा जीव वाचविता येऊ शकतो. तसेच वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर उष्णतेपासून बचावासाठी आवश्यक खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे सीपीआर प्रशिक्षण व उष्णतेपासून बचावाबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या निर्देशानुसार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या सहकार्याने मंगळवारी, १३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात हा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड होते. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
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सीपीआरचे प्रात्यक्षिक; उपस्थितांकडून सराव
जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिनाचे महत्त्व आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील नागरिकांच्या सहभागाबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीचे (डीडीएमएस) गौरव तिवारी यांनी मार्गदर्शन केले. तज्ज्ञ फिजिशियन डॉ. चांदू पाटील यांनी हृदयविकाराच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सीपीआरचे महत्त्व, त्याची योग्य पद्धत आणि उष्णतेपासून बचावासाठी घ्यावयाची काळजी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी मॅनिकिनच्या साहाय्याने सीपीआरचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले. उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष सरावही करून घेण्यात आला. श्री गुरू गोविंदसिंहजी जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने डॉ. प्रणिता आडे आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे समन्वयक सचिन कोत्ताकोंडावार यांनीही मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक सरावात सहभाग घेतला. या उपक्रमाला महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
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पाणी बचत आणि आपत्ती सज्जतेचे आवाहन
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड आणि प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. सीपीआरचे प्रशिक्षण प्रत्येकासाठी उपयुक्त असून, आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य कृती करून दुसऱ्याचा जीव वाचविण्यासाठी प्रत्येकाने हे तंत्र समजून घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. सद्यःस्थितीतील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि वाढत्या उष्णतेचा विचार करता पाण्याचा काटकसरीने व आवश्यकतेनुसार वापर करावा. स्वतः पाणी बचतीची सवय अंगीकारून इतरांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी किशोर कुऱ्हे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन बारकुजी मोरे यांनी केले. यावेळी तहसीलदार बिराजदार यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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