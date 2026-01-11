छत्रपती संभाजीनगर

Degloor News : काळाचा घाला; देगलूरचा वीरपुत्र प्रभाकर मुस्कावार यांचे अपघाती निधन; १५ वर्षांच्या देशसेवेचा शेवट

Punjab Regiment soldier Prabhakar Muskawar : भारतीय लष्कराच्या पंजाब रेजिमेंटमधील जवान प्रभाकर मुस्कावार यांचे रजेवर असताना अपघाती निधन, शहापूर येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार.
देगलूर : भारतीय लष्करामध्ये सलग १५ वर्षे प्रदीर्घ सेवा बजावून मायभूमीचे रक्षण करणारे शहापूर (ता. देगलूर) येथील सुपुत्र, जवान प्रभाकर भुमरेड्डी मुस्कावार (Army No. 2501546F) यांचे वार्षिक रजेवर असताना शनिवार . ता.१० रोजी सायंकाळी अपघाती निधन झाले होते. देशाच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र तैनात असलेल्या या वीरपुत्रावर काळाने झडप घातल्याने संपूर्ण देगलूर तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.

