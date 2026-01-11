Degloor News : काळाचा घाला; देगलूरचा वीरपुत्र प्रभाकर मुस्कावार यांचे अपघाती निधन; १५ वर्षांच्या देशसेवेचा शेवट

देगलूर : भारतीय लष्करामध्ये सलग १५ वर्षे प्रदीर्घ सेवा बजावून मायभूमीचे रक्षण करणारे शहापूर (ता. देगलूर) येथील सुपुत्र, जवान प्रभाकर भुमरेड्डी मुस्कावार (Army No. 2501546F) यांचे वार्षिक रजेवर असताना शनिवार . ता.१० रोजी सायंकाळी अपघाती निधन झाले होते. देशाच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र तैनात असलेल्या या वीरपुत्रावर काळाने झडप घातल्याने संपूर्ण देगलूर तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. .प्रभाकर मुस्कावार हे भारतीय लष्कराच्या 'पंजाब रेजिमेंट'मध्ये कार्यरत असून गेल्या दीड दशकापासून त्यांनी देशाच्या विविध सीमांवर शौर्य गाजवले होते. सध्या त्यांची नियुक्ती जम्मू-काश्मीरमधील अत्यंत संवेदनशील आणि आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या '३७ राष्ट्रीय रायफल्स' (37 RR) युनिटमध्ये होती. काही दिवसांपूर्वीच ते आपल्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी वार्षिक रजेवर शहापूर या गावी आले होते, मात्र रजा संपण्यापूर्वीच हा दुर्दैवी अपघात घडला. .Kolhapur Election : ‘जुने उमेदवार, नवी आव्हाने’—प्रभाग १६ मध्ये निवडणूक रंगात, मतदार संभ्रमात.त्यांच्या निधनामुळे मुस्कावार कुटुंबाचा मुख्य आधार हरपला असून त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, आई-वडील आणि बहिणी असा मोठा परिवार आहे. जवान प्रभाकर मुस्कावार यांच्या पार्थिवावर रविवार ता .११ रोजी दुपारी २:०० वाजता त्यांच्या मूळ गावी शहापूर येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे..या वीरपुत्राला अखेरचा निरोप देण्यासाठी आमदार जितेश आंतापूरकर, उपजिल्हाधिकारी अनुप पाटील, नायब तहसिलदार पदमावार, औरंगाबाद मुख्यालयाचे सुभेदार श्री श्रीकांता मलिक, हवालदार एस एस कोतवाल, माजी सैनिक मारुती भासवडे, सैनिक विद्यालयाचे संतोष कलेवार, गणेश कळकेकर, कॅप्टन प्रकाश कस्तुरे, कॅप्टन कपाळे, सैनिक फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील डुमणे ,बळीराम गिराम, माजी सैनिक गंगारेडी यलटवार, जि.प.चे माजी सदस्य शिवाजीराव कनंकटे, मलन रेडी चिंतलवार, मलरेडी यालावार ,गंगारेडी कोडगिरे, सरपंच संगीता भंडारे, माई फाउंडेशनचे विलासराव यालावार, यांच्यासह परिसरातील नागरिक , प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.