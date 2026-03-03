Chh. Sambhajinagar Crime : मध्य प्रदेशातून ‘एमडी ड्रग्ज’ आणून शहरात विक्री! गुन्हे शाखेकडून टोळीचा पर्दाफाश; सुमारे एक कोटीचे ड्रग्ज जप्त, सातजण अटकेत

पडेगाव : मध्य प्रदेशातून ‘एमडी ड्रग्ज’ (मेफेड्रोन) शहरात आणून येथील तरुणांना नशेच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या टोळीचा गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. पडेगाव परिसरात रविवारी (ता. एक) रात्री उशिरापर्यंत कारवाई करीत आरोपींकडून सुमारे एक कोटीचे अर्धा किलो ड्रग्ज जप्त केले. यात अकरा जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर ड्रग्ज विक्रीसाठी आलेले तीन आणि खरेदी करणारे चार अशा सात जणांना अटक करण्यात आली. .अरबाज झहीर खान (वय ३३, रा. देवास मध्य प्रदेश), हर्ष ओमप्रकाश शर्मा (वय २४, रा. इंदूर, मध्य प्रदेश), आनंद देवीलाल प्रजापत (वय २४, रा. देवास मध्य प्रदेश), शेख अरबाज शेख इद्रिस (वय २४, रा. सिल्कमिल कॉलनी बायपास), नदीम शेख अलिम शेख (वय २२, रा. तारांगण मिटमिटा), अजर अबुबखर शेख (वय २८, देवगाव रंगारी, ता. कन्नड), फैजान मुक्तार शेख (वय २१, रा. अन्सार कॉलनी पडेगाव) अशी अटकेतील, तर सोहेल, अयान, सागर, अरबाज व त्याचे इतर पंधरा ते वीस साथीदार अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेच्या पथकाने पडेगाव-मिटमिटा रोडवर सापळा रचला. मध्य प्रदेश पासिंगची (एमपी ०४ सीजी १७०९) कार त्यांना दिसली. पोलिसांनी छापा मारताच एमडीसदृश पावडर सापडली. पोलिसांनी अरबाज खान याच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा त्याने हे ड्रग्ज शहरातील शेख अरबाज याला विक्रीसाठी आणल्याचे सांगितले. त्यानुसार संबधितांवर छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करीत त्यांना अटक करण्यात आली. ९० लाख ६० हजारांचे ५०३.३३ ग्रॅम ड्रग्ज आणि वाहन असा मुद्देमाल जप्त केला. बाहेर राज्यातून व्यवसायासाठी आणलेला एवढा मोठा साठा सापडण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा दावा पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले यांनी सोमवारी (ता. दोन) पत्रकार परिषदेत केला. गुन्हे शाखेचे निरिक्षक गजानन कल्याणकर आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..जिन्सी परिसरात अरबाजची सासरवाडीमध्य प्रदेशचा अरबाज खान हा डीलर अरबाज शेख याचा नात्याने भाऊ लागतो. अरबाज हा मध्य प्रदेशातील असला तरी शहरातील जिन्सी भागात त्याची सासरवाडी आहे. त्यामुळे तो यापूर्वीही शहरात आला होता. परंतु, पहिल्याच वेळी एमडी घेऊन तो शहरात आला आणि पोलिसांच्या हाती लागल्याचे समोर आले.पोलिसांना युरिया असल्याची मारली थापआरोपी अरबाज खान याला ड्रग्जबाबत विचारताच त्याने ‘साहब, शेख अरबाजने मे को बोगस माल दे के फसाया था, इसलिये मैं उसको बनाने के लिये ये युरिया लेके आया, अशी थाप मारली. परंतु, तपासणीत हे ‘एमडी’च असल्याचे समोर आले.पाच हजारांत खरेदी, १८ ते २० हजारांना विक्रीआरोपी हे मध्य प्रदेशातून चार ते पाच हजाराला (प्रति ग्रॅम) खरेदी करून १८ ते २० हजार रुपयांना (प्रति ग्रॅम) विक्री करायचे. अरबाज याच्याकडे १०० ग्रॅम एमडीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, पैसा कमावण्याच्या नादात शेख अरबाज याने आणखी ग्राहक मिळवून देतो म्हणत ५०० ग्रॅम एमडी मागवले आणि सगळे फसले..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.शर्मा हा बीएचएमएस डॉक्टर, त्याच्याकडूनच फंडिंगचा संशयसंशयित आरोपीपैंकी शर्मा हा बीएचएमएसचे शिक्षण घेत असून, तो सधन कुटुंबातील आहे. त्याच्याकडूनच या टोळीला आर्थिक पुरवठा होत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्याला विचारले असता, आपण शिर्डीत फिरण्यासाठी आल्याचे पोलिसांना सांगितले.व्हॉट्सॲपवर माल आल्याचा मेसेजआरोपी मध्य प्रदेशातून आल्यानंतर व्हॉट्सॲपवर माल आल्याचा फोटोसह मेसेज गेला. यानंतर स्थानिक आरोपी माल घेण्यासाठी जमा झाले होते.नार्कोटिक्सने मागील दीड वर्षात मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या. चार टोळ्यांचा पर्दाफाश करून आरोपींना अटक केली. शहरात पुरवठा करणाऱ्या परराज्यातील मुख्य आरोपींपर्यंत पोचून कारवाई करण्यात आली. अशा टोळीवर ‘मोक्का’ लावला. यापुढेही कारवाई केली जाईल.— प्रवीण पवार, पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.