Somnath Suryawanshi: सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरणात; ‘कोठडीतील मृत्यूच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचनांसाठी शपथपत्र दाखल करा’

High Court Orders : परभणीतील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. कोर्टाने कोठडीतील मृत्यूच्या नियमावलीसंदर्भात स्पष्टता आवश्यक असल्याचे सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर : परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात दाखल याचिकेत शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. कोठडीतील मृत्युच्या संदर्भात गाईडलाईन फ्रेम करण्याच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती हितेन एस. वेनेगावकर यांनी दिले.

