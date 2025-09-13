Somnath Suryawanshi: सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरणात; ‘कोठडीतील मृत्यूच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचनांसाठी शपथपत्र दाखल करा’

छत्रपती संभाजीनगर : परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात दाखल याचिकेत शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. कोठडीतील मृत्युच्या संदर्भात गाईडलाईन फ्रेम करण्याच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती हितेन एस. वेनेगावकर यांनी दिले..सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्युनंतर आई विजयाताई यांनी १८ डिसेंबरला पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. मात्र पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून याचिका दाखल करून यातील दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवावा ही प्रमुख मागणी केली होती..Chh.Sambhajinagar: फुलंब्रीत बसचालकाच्या सतर्कतेमुळे ५७ प्रवासी बचावले.बीएनएसएस (भारतीय न्याय संहिता) कायद्याच्या कलम १९६ नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जेएमएफसी) त्याच्या मृत्युची चौकशी करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत याबाबत कायद्यात कुठलेही निर्देश नाहीत..त्यामुळे पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात कोर्टाने नियमावली करावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयात वेळोवेळी सुनावणी झाली, मागच्या सुनावणीत एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी (ता. १२) झालेल्या सुनावणीत विजया सूर्यवंशी यांच्यातर्फे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ऑनलाइन बाजू मांडली. कोठडीतील मृत्युच्या प्रकरणात कायद्यात सुस्पष्टता असली पाहिजे, असा युक्तीवाद केला..Road Accident: धुळे सोलापूर महामार्गावर जीपचे टायर फुटून मोठा अपघात; अकरा जखमी, सहा गंभीर.या पूर्वीच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे शपथपत्र दाखल केले होते, मात्र हे शपथपत्र स्पष्ट नसल्याने खंडपीठाने मुख्य सचिवांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत सुस्पष्ट शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना ॲड. मिलिंद संदानशिव यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.