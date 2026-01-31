छत्रपती संभाजीनगर

Degloor Crime News : सीमेवरील हणेगावात ज्वेलर्सवर धाडसी दरोडा; साडेसात लाखाचा मुद्देमाल ताब्यात..

Degloor jewellery shop robbery : देगलूर तालुक्यातील हणेगाव येथील आच्यारे ज्वेलर्स दुकानात मध्यरात्री दरोड्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांच्या गस्तीमुळे एक चोरटा पकडला गेला, तर दोन फरार झाले. पोलिसांनी सुमारे साडेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
अनिल कदम
देगलूर : तालुक्यातील हणेगाव येथील बसस्थानक परिसरात असणाऱ्या आच्यारे ज्वेलर्स या दुकानात शुक्रवारी ता.३१ च्या मध्यरात्री चोरट्यानी धाडसी दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला .पोलिसांची चाहूल लागतात दोन चोरटे पळण्यात यशस्वी झाले तर त्यातील एक चोरटा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्यामुळे हाणेगावात खळबळ उडाली आहे.

