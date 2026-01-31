Degloor Crime News : सीमेवरील हणेगावात ज्वेलर्सवर धाडसी दरोडा; साडेसात लाखाचा मुद्देमाल ताब्यात..

देगलूर : तालुक्यातील हणेगाव येथील बसस्थानक परिसरात असणाऱ्या आच्यारे ज्वेलर्स या दुकानात शुक्रवारी ता.३१ च्या मध्यरात्री चोरट्यानी धाडसी दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला .पोलिसांची चाहूल लागतात दोन चोरटे पळण्यात यशस्वी झाले तर त्यातील एक चोरटा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्यामुळे हाणेगावात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार ता.३१ रोजी तीन चोरट्यांनी आच्यारे ज्वेलर्सचे शटर तोडून दुकानात प्रवेश केला. चोरट्यांनी दुकानात प्रवेश करतात दुकानातील सीसीटीव्हि कॅमेरे वर काळा स्प्रे मारला. चोरट्यांनी दुकानातील गल्ला फोडून सोने चांदी व रोख रक्कम पिशवीत भरून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असताना.. रात्त्रीची गस्त घालत असताना मरखेलचे सहायक पोलीस निरीक्षक विलास पवार यांना आच्यारें ज्वेलर्स चे शटर उघडे दिसले. .Pali Robbery : तीन गावांत सशस्त्र दरोडा घातलेले दरोडेखोर अजूनही मोकाट; फार्म हाऊसच्या सीसीटीव्ही मध्ये 5 संशयित दिसले.त्यांनी त्याची पाहणी करत असतानाच चोरट्यांना पोलिसांची चाहूल लागताच चोरट्यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी पाठलाग केला व सेवकसिंग रघुविरसिंग तिलपले वय २२ वर्ष रा. हनुमानगल्ली ता.उमरी यास ताब्यात घेतले, तर सद्दाम वय २७ व सोहेल वय २५ वर्ष रा. ता.उमरी हे दोन चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले..पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आरोपीकडून सोने चांदीसह रोख रक्कम ३० हजार ७९० रुपये असे एकूण ७ लाख ४५ हजार ७९० रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दुकानमालक अमित राजकुमार आच्यारे येणे दिलेल्या फिर्यादीवरून मरखेल पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहा.पोलीस निरीक्षक विलास पवार हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.