Aadul News : देवगाव येथे पेंटरने गळफास घेऊन जीवन संपविले.

आडूळ : रोजगार मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून कलर पेंटिंगचे काम करणाऱ्या एका पेंटरने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. १८) सकाळी उघडकीस आली. प्रकाश देवचंद जोनवाल असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..Nashik Farmer News : नाशिकात कर्जाला कंटाळून 45 वर्षीय शेतकऱ्यानं घेतला गळफास; डोक्यावर होतं पाच लाखांचं कर्ज.प्रकाश देवचंद जोनवाल (वय ३६, रा. देवगाव, ता. पैठण) हे कलर पेंटिंगचे काम करत होते. गेल्या काही दिवसांपासून काम मिळत नसल्याने ते नैराश्यात होते. याच नैराश्यातून त्यांनी बुधवारी पहाटेच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली..सकाळी त्यांचे वडील झोपेतून उठल्यानंतर ही घटना त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने प्रकाश जोनवाल यांना पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..घटनेची माहिती मिळताच बिट जमादार बाबुराव साबळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पुढील तपास सुरू आहे.