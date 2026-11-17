आट्यापाट्याच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत दुहेरी यश
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मुला-मुलींच्या संघांना रौप्यपदक; शिवम डोंगरे उत्कृष्ट संरक्षक पुरस्काराचा मानकरी
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कळंब, ता. १७ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली पंचतन येथील श्रीवर्धन तालुका क्रीडा संकुलात पार पडलेल्या ज्युनिअर राज्यस्तरीय मुले व मुली आट्यापाट्या अजिंक्यपद स्पर्धेत धाराशिव जिल्ह्याच्या दोन्ही संघांनी दमदार कामगिरी केली. मुलांच्या आणि मुलींच्या संघांनी अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारत रौप्यपदक पटकावले.
रायगड जिल्हा आट्यापाट्या संघटना आणि श्रीवर्धन तालुका आट्यापाट्या असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांच्या संघांनी यात सहभाग नोंदविला. मुलांच्या गटात धाराशिवच्या संघाने सुरवातीपासूनच आक्रमक आणि शिस्तबद्ध खेळाचे प्रदर्शन केले. साखळी फेरीत लातूर, अमरावती, रायगड, रत्नागिरी, जालना आणि नंदुरबार या संघांना पराभूत करून उपउपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या फेरीत अहिल्यानगर संघाचा २-० असा पराभव केला. उपांत्य फेरीत यजमान रायगड संघाला २-१ असे नमवून अंतिम फेरी गाठली. मात्र, अंतिम सामन्यात जळगाव संघाकडून २-१ असा पराभव झाल्याने धाराशिवच्या मुलांच्या संघाला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले.
मुलींच्या संघानेही जिद्द आणि खेळातील सातत्याच्या जोरावर अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली. साखळी फेरीत लातूर, बीड, भंडारा आणि पालघर या संघांना पराभूत केले. उपउपांत्य फेरीत सोलापूर संघावर विजय मिळविला, तर उपांत्य फेरीत परभणी संघाला २-१ असे नमविले. अंतिम सामन्यात अमरावती संघाविरुद्ध अटीतटीची लढत झाली. मात्र, २-१ अशा फरकाने पराभव झाल्याने मुलींच्याही वाट्याला रौप्यपदक आले. मुलांच्या संघाचा कर्णधार शिवम डोंगरे याला उत्कृष्ट संरक्षकाचा पुरस्कार मिळाला. मुलांच्या संघात समर्थ झाडके, शिवम शेळके, ऋषिकेश माळकर, अभिषेक शिंदे, विजय शिंदे, आदित्य शिंदे, अभिषेक आसबे, भक्तराज शिंदे, भक्तराज लोखंडे, कार्तिक पाठक, सुबोध शिंदे, सुगत शिंदे आणि पार्थ लटके यांचा समावेश होता, तर मुलींच्या संघाचे नेतृत्व संस्कृती गव्हार हिने केले. संघात कल्याणी घुले, संध्या डोंगरे, अदिती राऊत, साक्षी काटे, प्रीती झाडके, जान्हवी शिंदे, जान्हवी ओव्हाळ, प्राची शिंदे, संध्या झाडके, सृष्टी आसबे, रिया पाटेकर, समृद्धी अरकडे, ज्ञानेश्वरी गिरे आणि संस्कृती बोराडे या खेळाडूंचा समावेश होता.
दोन्ही संघांना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थी तथा सध्या सिंधुदुर्ग येथे क्रीडा अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या शीतल शिंदे यांनी क्रीडा पोशाख उपलब्ध करून दिले. त्यांच्या सहकार्यामुळे खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळाले. विजयी संघांना महाराष्ट्र राज्य आट्यापाट्या संघटनेचे सचिव डॉ. अमरकांत चकोले, माजी खासदार धैर्यशील पाटील, प्रशांत शिंदे, ॲड. जयदीप तांबुटकर, नंदकुमार पाटील, सौरभ मोहोळ, उमेश शिंदे, अंकुश घाटे यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. धाराशिव जिल्हा आट्यापाट्या संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त राजकुमार सोमवंशी, जिल्हा सचिव शरद गव्हार, अनिल शिंदे, राजाभाऊ शिंदे, शीतल शिंदे, शिल्पा डोंगरे, संजय घुले, दीपक शिंदे, सौरभ शिंदे, तुषार डोंगरे, समाधान पाटील आणि वैष्णवी शिंदे यांचे मार्गदर्शन खेळाडूंना लाभले. या यशाबद्दल बाळकृष्ण भवर, उत्तरेश्वर गायकवाड, संजय लोखंडे, परमेश्वर मोरे व बालाजी पवार यांच्यासह क्रीडाप्रेमींनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले.