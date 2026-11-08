OSM26B07356 धाराशिव ः शहरातील मुख्य रस्त्यावर लक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या केळीच्या खुटांची विक्री करताना विक्रेती महिला.
---
पारंपरिक आनंदाची उधळण
अन् रोषणाईचा झगमगाट
----
धाराशिवमध्ये उत्साहात पार पडले लक्ष्मीपूजन; शहरभर दीपोत्सव
----
सकाळ वृत्तसेवा ः
धाराशिव, ता. ८ : शहरात रविवारी (ता. आठ) मोठ्या आनंदाच्या आणि उत्साहाच्या वातावरणात दिवाळीचा मुख्य सण म्हणजेच लक्ष्मीपूजनाचा सोहळा पार पडला. ‘शुभंकरोति कल्याणं...’च्या मंत्रघोषात आणि दिव्यांच्या प्रकाशमय झगमगाटात धाराशिव शहर उजळून निघाले. व्यापारीवर्ग, उद्योगपती, लहान व्यावसायिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने धनधान्य आणि समृद्धीची देवता माता लक्ष्मी व कुबेराचे भक्तिभावाने पूजन करण्यात आले.
व्यापारी व दुकानदारांचे चोपडा आणि दप्तर पूजन
संध्याकाळी शुभमुहूर्तावर शहरातील सर्वच मुख्य बाजारपेठांमधील व्यापारी, दुकानदार आणि लहान व्यावसायिकांनी आपापल्या दुकानांमध्ये व कार्यालयांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने लक्ष्मीपूजन, चोपडापूजन आणि दप्तरपूजन केले. नवीन हिशोबाच्या वह्या (चोपड्या), संगणक आणि गल्ल्यांचे पूजन करून आगामी वर्ष व्यवसायासाठी भरभराटीचे जावो, अशी प्रार्थना करण्यात आली. पूजनासाठी व्यापाऱ्यांनी दुकानांना झेंडूच्या फुलांचे तोरण, आंब्याची पाने, केळीचे खुंट लावून विशेष सजावट केली; तसेच दुकानांसमोर काढलेल्या सुरेख रांगोळ्या आणि रंगीबेरंगी रोषणाईने मुख्य बाजारपेठेचे रूप उजळून निघाले. पूजनानंतर व्यापाऱ्यांनी एकमेकांना आणि ग्राहकांना मिठाई वाटून दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.
-------
घरोघरी पारंपरिक वातावरणात भक्तिभाव
शहरातील घराघरांमध्ये सर्व सदस्य नवीन वस्त्र परिधान करून लक्ष्मीपूजनासाठी एकत्र आले. घरच्या देव्हाऱ्यात आणि बैठकीच्या खोलीत माता लक्ष्मी आणि कुबेराची मूर्ती अथवा प्रतिमेची स्थापना करण्यात आली. पाटाभोवती काढलेल्या आकर्षक रांगोळ्या, समईच्या मंद ज्वाला आणि उदबत्तीच्या सुवासाने घरगुती पूजनाचे वातावरण भक्तिमय झाले. गृहिणींनी पूजनासाठी सर्व तयारी केली.
------
पूजेच्या साहित्याची मोठी खरेदी व वापर
लक्ष्मीपूजनानिमित्त शहरात पूजेच्या विविध साहित्याला मोठी मागणी होती. पूजनासाठी प्रामुख्याने झेंडूची फुले, आंब्याची पाने, कमळाचे फूल, ऊस, केळीचे खुंट, नागुलवेलीची पाने, सुपारी, खारीक, बदाम, पंचामृत आणि दुर्वा यांचा वापर करण्यात आला. याशिवाय लाह्या, बत्तासे, धने, गूळ, विविध फळे, पेढे आणि केशरयुक्त मिठाईचा नैवेद्य माता लक्ष्मीला दाखविण्यात आला. अनेकांनी पूजेच्या ताटात सोन्या-चांदीचे नाणे, दागिने आणि रोख रक्कम ठेवून लक्ष्मी देवीचे पूजन केले.
----
बाजारपेठेत उधाण; कोट्यवधींची उलाढाल
लक्ष्मीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन-तीन दिवसांपासून धाराशिवच्या मुख्य बाजारपेठेत खरेदीसाठी अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळाली. सोन्या-चांदीचे दागिने, नवीन दुचाकी व चारचाकी वाहने, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गृहोपयोगी उपकरणे, तसेच पूजा साहित्य आणि मिठाई खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. रविवारी दिवसभरात शहरात मोठी उलाढाल झाली. विशेषतः सराफ बाजार, कपड्यांची दुकाने आणि वाहन दालनांमध्ये (शोरूम्स) खरेदीदारांचा मोठा उत्साह दिसून आला.
-----
आतषबाजी आणि दीपोत्सव
पूजन झाल्यानंतर लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनीच फटाक्यांची आतषबाजी करत दिवाळीचा आनंद द्विगुणीत केला. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, कचरागोळी परिसर, तेरणा महाविद्यालय परिसर तसेच सर्व उपनगरांमध्ये आकाशदिवे, पणत्या आणि विद्युत रोषणाईमुळे नयनरम्य नजराणा पाहायला मिळाला.