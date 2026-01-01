छत्रपती संभाजीनगर

Bribery Case:'धाराशिवमध्ये कनिष्ठ लिपिक लाचलुचपतच्या ताब्यात'; ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील हप्त्यासाठी मागितले पाच हजार..

ACB trap in Atrocity case financial aidछ धाराशिवमध्ये कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत पथकाने घेतले ताब्यात; पाच हजारांच्या लाचेची मागणी
Corruption Exposed: Dharashiv Junior Clerk Nabbed in Bribe Case

Corruption Exposed: Dharashiv Junior Clerk Nabbed in Bribe Case

धाराशिव: ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील अर्थसाह्यचा दुसरा हप्ता बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने बुधवारी (ता. ३१) ताब्यात घेतले.

