Bribery Case:'धाराशिवमध्ये कनिष्ठ लिपिक लाचलुचपतच्या ताब्यात'; ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील हप्त्यासाठी मागितले पाच हजार..

धाराशिव: ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील अर्थसाह्यचा दुसरा हप्ता बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने बुधवारी (ता. ३१) ताब्यात घेतले..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराने ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील अर्थसाह्यचा दुसरा हप्ता बँक खात्यात जमा करण्यासाठी चार डिसेंबरला सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयातील समाजकल्याण निरीक्षक कपिल थोरात यांनी २० हजार व कनिष्ठ लिपिक रमेश मालू वाघमारे यांनी पाच हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार धाराशिवच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिली होती. .या तक्रारीच्या अनुषंगाने चार डिसेंबर, सात डिसेंबर व ११ डिसेंबरला तक्रारदार हे सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयात गेले असता कपिल थोरात यांनी पंचांसमक्ष लाचेची मागणी केली नाही. तर रमेश वाघमारे याने ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील अर्थसाह्यचा दुसरा हप्ता बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पंचासमक्ष पाच हजार रुपयांची मागणी केल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले. .तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून केलेल्या पडताळणीत सत्यता आढळून आल्याने पंचासमक्ष ११ व १२ डिसेंबरला सापळा कारवाई केली असता वाघमारे यास संशय आल्याने त्याने तक्रारदाराकडून पैसे स्वीकारण्यास नकार दिला व भेट घेण्याचे टाळले. त्यानंतर बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने समाजकल्याण कार्यालयातून कनिष्ठ लिपिक रमेश मालू वाघमारे (वय ३७, रा. कुनकी, ता. जळकोट, जि. लातूर) याला लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी ताब्यात घेतले.