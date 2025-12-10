छत्रपती संभाजीनगर

Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून

Allegations of Money Extortion in Dharashiv Case : नात्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि आर्थिक मागण्यांमुळे त्याच्या आयुष्यात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती.
Dharashiv Crime News

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली (Dharashiv Crime News) आहे. साई कला केंद्रातील एका नर्तकीच्या नादी लागून 25 वर्षीय अश्रुबा अंकुश कांबळे या तरुणाने आत्महत्या केल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे.

