Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली (Dharashiv Crime News) आहे. साई कला केंद्रातील एका नर्तकीच्या नादी लागून 25 वर्षीय अश्रुबा अंकुश कांबळे या तरुणाने आत्महत्या केल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे..नेमकं प्रकरण काय?धाराशिवमधील कला केंद्रातील नर्तकीसोबत अश्रुबा कांबळे याचे गेल्या काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या नात्यातून सतत वाद निर्माण होत होते. उपसरपंच गोविंद बर्गे आत्महत्या प्रकरणानंतर आता पुन्हा एका नर्तकीच्या नादाला लागून तरुणाने जीवन संपवल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, अश्रुबा कांबळे हा विवाहित होता. तर, पूजा वाघमारे सुद्धा विवाहित असल्याची माहिती समोर आली आहे..अश्रुबाची आत्महत्या नसून हत्याच!कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांनुसार, "नर्तकीने अश्रुबाकडे सतत पैशाची मागणी केली. त्याने घरातील सोनं, पोस्टातील आरडी मोडून पैसे दिले. प्रेयसीला मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्यानंतरही मागण्या सुरूच राहिल्या. या सर्व कारणांमुळे त्याची पत्नी घर सोडून गेली. ही आत्महत्या नसून हत्या आहे. आम्हाला न्याय हवा." अशी मागणी त्यांनी केली आहे..Yermala Crime : पत्नीचा फोन आल्यानंतर प्रेयसीसोबत मोठा वाद झाला अन् २५ वर्षीय तरुणानं गळफास घेतला; दोघांत असं काय घडलं?.प्रेमसंबंधातून निर्माण झाला वादअश्रुबा कांबळे (वय 25), रुई ढोकी येथील रहिवासी, धाराशिवमधील साई कला केंद्रातील नर्तकीसोबत गेल्या पाच वर्षांपासून अनैतिक संबंधात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. नात्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि आर्थिक मागण्यांमुळे त्याच्या आयुष्यात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती. या वादानंतर अश्रुबाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. मात्र, कुटुंबीयांनी या मृत्यूमागे कटकारस्थान असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे..नर्तिका महिलेवर गुन्हा दाखलदरम्यान, स्थानिकांनी याची माहिती तात्काळ येरमाळा पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणी पूजा वाघमारेवर गुन्हा दाखल केला असून तिला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पूजा उर्फ आरती धम्मपाल वाघमारे या नर्तिका महिलेवर कलम 108 बीएमएस नुसार गुन्हा दाखल केला आहे..