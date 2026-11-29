ईश्वर खामकरकिल्ले धारूर: किल्ले धारूर तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी आणि पशुपालकांना बसत आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर करून दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला, तरी अद्याप प्रत्यक्ष मैदानावर ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. पिण्याच्या पाण्यापाठोपाठ आता जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. तालुक्यात तब्बल ४७ हजार १०९ जनावरे असून, त्यांच्या चाऱ्याची आणि पाण्याची व्यवस्था कशी करायची, असा बिकट प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा ठाकला आहे. चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत अथवा चारा डेपो उभारण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल नसल्याने पशुपालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..गेल्या पाच महिन्यांपासून तालुक्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे हातची गेली आहेत. शेतात उभी असलेली चारापिकेही पावसाअभावी करपून वाळली आहेत. परिणामी, जनावरांसाठी हिरवा चारा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेला सुका चाराही आता संपत आल्याने पशुपालकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे दोन ते चार, तर काहींकडे पाच-सहा जनावरे आहेत. एकीकडे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे, तर दुसरीकडे जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी दररोज मोठा खर्च करावा लागत आहे..भीषण दुष्काळाच्या काळात मुक्या जनावरांना जगविणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. घरचा चारा संपत आल्याने पशुपालकांवर चारा विकत घेण्याची वेळ आली असून, त्याचे दरही सर्वसामान्य पशुपालकांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. आर्थिक चणचण आणि चाऱ्याअभावी अनेक शेतकऱ्यांवर नाइलाजाने जनावरे विकण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जनावरांना पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. .मात्र, दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असतानाही चारा छावण्या आणि चारा डेपोचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही; या उपाययोजना कागदावरच अडकल्या आहेत. त्यामुळे ४७ हजारांवर जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था प्रशासन कधी करणार, असा सवाल पशुपालकांतून उपस्थित होत आहे.तालुक्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. येथे गायी-म्हशींसह लहान जनावरे व शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. वेळेवर चारा व पाण्याची सोय न झाल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदी नियोजनावर न थांबता तातडीने प्रत्यक्ष कार्यवाही करून चारा डेपो व छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होतआहे..जनावरांची संख्यागाय-म्हैस (मोठी जनावरे) : २०,४५६लहान जनावरे : २,४५५शेळ्या-मेंढ्या : २४,१९८एकूण जनावरे : ४७,१०९दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या दृष्टीने आमच्या विभागाच्या माध्यमातून चारा लागवडीसाठी बियाणे तसेच पूरक मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. चारा छावण्यांबाबत शासनाकडून येणाऱ्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल.- विजय फूनसे, पशुसंवर्धन अधिकारी, धारूरगेल्या पाच महिन्यांपासून पाऊस नसल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. माझ्याकडे पाच-सहा जनावरे आहेत; मात्र चारा उपलब्ध नसल्याने जनावरे विकण्याची वेळ आली आहे. शासनाने यावर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.- गणेश शिनगारे, स्थानिक शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.