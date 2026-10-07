जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस : १० ऑक्टोबर
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डिजिटल जीवन आणि सोशल मीडिया : मानसिक आरोग्यावर परिणाम
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आपण अशा डिजिटल युगात जगत आहोत, जिथे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल मनोरंजन आणि त्वरित संवाद हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. तंत्रज्ञानामुळे आपले जीवन पूर्वीपेक्षा अधिक सोयीचे आणि परस्परांशी जोडलेले झाले आहे. मात्र, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी किंवा अस्वस्थ पद्धतीने वापर केल्यास त्याचा आपल्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपण संवाद साधू शकतो, आपले अनुभव शेअर करू शकतो, नवीन गोष्टी शिकू शकतो आणि मित्र व कुटुंबीयांशी जोडलेले राहू शकतो. त्याचवेळी, डिजिटल माध्यमांचा सतत वापर केल्यामुळे ताण, चिंता, एकटेपणा, झोपेच्या समस्या, आत्मविश्वास कमी होणे आणि भावनिक थकवा यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
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डिजिटल जीवनाची सकारात्मक बाजू
योग्य पद्धतीने वापरल्यास डिजिटल तंत्रज्ञान मानसिक आरोग्यासाठी अनेक फायदे देऊ शकते. दूर असलेल्या व्यक्तींशी संबंध टिकवून ठेवणे, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक माहिती मिळविणे, समान आवडी असलेल्या लोकांचे समुदाय शोधणे आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित साधने व मदत मिळविणे यासाठी तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते.
ज्या व्यक्तींना एकटेपणा जाणवतो, त्यांना ऑनलाइन समुदायांमधून भावनिक आधार आणि आपलेपणाची भावना मिळू शकते. डिजिटल माध्यमांमुळे मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता वाढण्यास आणि मानसिक समस्यांबद्दल बोलण्याशी संबंधित काही गैरसमज व कलंक कमी होण्यासही मदत झाली आहे.
म्हणूनच, तंत्रज्ञान स्वतः समस्या नाही; आपण त्याचा कसा वापर करतो हे महत्त्वाचे आहे.
सोशल मीडियाचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होऊ शकतो?
१. सामाजिक तुलना
सोशल मीडियावर लोक त्यांच्या आयुष्यातील निवडक आणि चांगले क्षणच अनेकदा शेअर करतात. त्यामुळे आपण आपले रूप, करिअर, नातेसंबंध, आर्थिक परिस्थिती किंवा यश यांची ऑनलाइन दिसणाऱ्या इतर लोकांशी तुलना करू लागतो.
अशा तुलनेमुळे न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो आणि ‘सगळे माझ्यापेक्षा अधिक आनंदी किंवा यशस्वी आहेत’ अशी भावना निर्माण होऊ शकते.
लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, की सोशल मीडिया एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील संपूर्ण वास्तव दाखवत नाही; तो बहुतेकवेळा निवडक क्षणच दाखवितो.
२. चिंता आणि काहीतरी चुकत असल्याची भीती (FOMO)
सतत येणाऱ्या सूचना, संदेश आणि अपडेट्समुळे आपण नेहमी ऑनलाइन आणि इतरांशी जोडलेले राहिले पाहिजे, असे वाटू शकते.
FOMO – Fear of Missing Out, म्हणजे इतर काही अनुभवत आहेत आणि आपण त्यापासून वंचित राहतो आहोत अशी भीती. यामुळे वारंवार सोशल मीडिया तपासण्याची सवय लागते आणि मनाला विश्रांती घेणे कठीण होऊ शकते.
३. झोपेचा त्रास
रात्री उशिरापर्यंत स्मार्टफोन किंवा सोशल मीडिया वापरल्यामुळे झोपण्याची वेळ पुढे ढकलली जाऊ शकते आणि झोपेची नैसर्गिक दिनचर्या बिघडू शकते.
अपुरी किंवा खराब झोप यामुळे मनःस्थिती, एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
४. एकाग्रता आणि कार्यक्षमतेत घट
ॲप्स, संदेश, व्हिडिओ आणि सतत येणाऱ्या सूचनांमध्ये वारंवार लक्ष बदलल्यामुळे दीर्घकाळ एकाग्र राहणे कठीण होऊ शकते.
डिजिटल माध्यमांमुळे होणारे वारंवार व्यत्यय अभ्यास, काम आणि अर्थपूर्ण प्रत्यक्ष संवादावर परिणाम करू शकतात.
५. सायबरबुलिंग आणि ऑनलाइन छळ
सायबरबुलिंग, ट्रोलिंग, ऑनलाइन छळ आणि दुखावणाऱ्या कमेंट्सचा विशेषतः मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
यामुळे चिंता, कमी आत्मसन्मान, सामाजिक अलिप्तता आणि भावनिक त्रास निर्माण होऊ शकतो.
६. डिजिटल उपकरणांवरील अवलंबित्व
काही व्यक्तींना अगदी थोड्या वेळासाठीही फोन किंवा सोशल मीडिया तपासल्याशिवाय राहणे कठीण वाटते.
डिजिटल माध्यमांचा अतिरेकी वापर झोप, नातेसंबंध, शिक्षण, काम आणि शारीरिक हालचालींमध्ये अडथळा आणू शकतो.
डिजिटल युगात मानसिक आरोग्याचे संरक्षण
आपल्याला तंत्रज्ञानापासून पूर्णपणे दूर जाण्याची गरज नाही. त्याऐवजी आपण निरोगी डिजिटल जीवनशैली विकसित केली पाहिजे.
- सोशल मीडिया तपासण्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करा.
- अनावश्यक सूचना (Notifications) बंद करा.
- झोपण्यापूर्वी स्मार्टफोनचा वापर टाळा.
- जेवताना आणि महत्त्वाच्या संवादाच्या वेळी फोन दूर ठेवा.
- स्क्रीनपासून नियमित विश्रांती घ्या.
- घराबाहेर वेळ घालवा आणि शारीरिक व्यायाम करा.
- स्क्रीनशिवाय करता येतील अशा छंदांसाठी वेळ द्या.
- उपयुक्त, सकारात्मक आणि विश्वासार्ह माहिती देणारी अकाउंट्स फॉलो करा.
- ज्यामुळे वारंवार त्रास, चिंता किंवा अस्वस्थ तुलना निर्माण होते, असा कंटेंट Unfollow किंवा Mute करा.
- कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत प्रत्यक्ष, अर्थपूर्ण संबंध टिकवा.
- मुलांना आणि किशोरवयीन मुलांना निरोगी डिजिटल सवयी विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन करा.
- वैयक्तिक माहिती शेअर करताना आणि ऑनलाइन अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधताना सावध रहा.
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डिजिटल डिटॉक्स आणि सजग तंत्रज्ञान वापर
डिजिटल डिटॉक्स म्हणजे तंत्रज्ञान पूर्णपणे सोडून देणे आवश्यक नाही. त्याचा अर्थ अनावश्यक स्क्रीन टाइम जाणीवपूर्वक कमी करणे आणि दिवसातील काही वेळ डिजिटल व्यत्ययांपासून मुक्त ठेवणे असा होतो.
एखादे ॲप उघडण्यापूर्वी स्वतःला विचारा :
‘मी आत्ता हे उपकरण का वापरत आहे?’
जर उत्तर सवय, कंटाळा किंवा चिंता असेल आणि खरोखर काही गरज नसेल, तर थोडा वेळ विश्रांती घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
सजग तंत्रज्ञान वापर म्हणजे नोटिफिकेशन्स आणि अल्गोरिदम्सनी आपले लक्ष नियंत्रित करण्याऐवजी आपण तंत्रज्ञानाचा जाणीवपूर्वक आणि उद्देशपूर्ण वापर करणे.
पालक, शाळा आणि कार्यस्थळांची भूमिका
मुले आणि किशोरवयीन मुलांना केवळ निर्बंध घालण्यापेक्षा योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते.
पालकांनी मुलांशी मोकळा संवाद साधावा, निरोगी दिनचर्या, पुरेशी झोप, शारीरिक हालचाल आणि वयानुसार योग्य डिजिटल मर्यादा यांना प्रोत्साहन द्यावे.
शाळांनी डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षितता, सायबरबुलिंग प्रतिबंध आणि सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर याबाबत शिक्षण द्यावे.
कार्यस्थळांनीही निरोगी डिजिटल मर्यादांना प्रोत्साहन द्यावे. कामाच्या वेळेनंतर अनावश्यक संदेश किंवा संवाद टाळणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेळेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे.
मदत कधी घ्यावी?
डिजिटल किंवा सोशल मीडिया वापरामुळे सतत चिंता, नैराश्य, सामाजिक अलिप्तता, झोपेच्या समस्या, दैनंदिन कामांमध्ये रस कमी होणे किंवा शिक्षण, काम अथवा नातेसंबंधांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्यास व्यावसायिक मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.
मानसिक आरोग्यतज्ज्ञ मूळ समस्या समजून घेण्यास आणि निरोगी पद्धतीने तणावाचा सामना करण्याच्या रणनीती विकसित करण्यास मदत करू शकतात.
निष्कर्ष
डिजिटल तंत्रज्ञान पूर्णपणे चांगले किंवा पूर्णपणे वाईट नाही. ते एक शक्तिशाली साधन आहे आणि त्याचा परिणाम आपण कसे, का आणि किती प्रमाणात वापरतो यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो.
उद्देश डिजिटल जग नाकारणे नसून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन जीवनामध्ये निरोगी संतुलन निर्माण करणे हा असावा.
तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्याला एकमेकांशी जोडण्यासाठी करूया, एकटे पाडण्यासाठी नव्हे; शिकण्यासाठी करूया, तुलना करण्यासाठी नव्हे आणि आपले जीवन समृद्ध करण्यासाठी करूया, आपल्या जीवनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नव्हे.
‘तंत्रज्ञानाचा वापर जीवनासाठी एक साधन म्हणून करा-जीवनाचा पर्याय म्हणून नव्हे.’
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किशोरवयीन मुलांसाठी डिजिटल जीवन आणि सोशल मीडिया : विशेष मार्गदर्शन
किशोरावस्था हा शारीरिक, भावनिक आणि सामाजिक विकासाचा महत्त्वाचा काळ आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षण, सर्जनशीलता, मैत्री आणि स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी करता येतो.
मात्र, डिजिटल माध्यमांचा अतिरेकी किंवा अस्वस्थ वापर मनःस्थिती, झोप, एकाग्रता, आत्मसन्मान आणि नातेसंबंधांवर परिणाम करू शकतो.
किशोरवयीन मुलांसाठी निरोगी डिजिटल सवयी
१. सोशल मीडिया म्हणजे वास्तविक जीवन नाही
लोक सोशल मीडियावर सहसा त्यांच्या आयुष्यातील चांगले क्षण शेअर करतात. त्यामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनाची, रूपाची किंवा यशाची ऑनलाइन दिसणाऱ्या निवडक फोटो आणि व्हिडिओंशी तुलना करू नका.
२. आपल्या झोपेचे संरक्षण करा
नियमित झोपेची वेळ राखण्याचा प्रयत्न करा आणि झोपण्याच्या वेळी दीर्घकाळ फोन वापरणे टाळा.
शक्य असल्यास फोन आपल्या पलंगापासून दूर ठेवा.
३. स्क्रीनपासून विश्रांती घ्या
दररोज काही वेळ स्क्रीनपासून दूर राहा.
खेळ खेळा, बाहेर फिरा, वाचन करा, संगीत ऐका, छंद जोपासा किंवा कुटुंबीय व मित्रांशी प्रत्यक्ष संवाद साधा.
४. Likes तुमचे मूल्य ठरवत नाहीत
तुम्हाला मिळणाऱ्या Likes, Followers किंवा Comments ची संख्या तुमची व्यक्ती म्हणून असलेली किंमत ठरवत नाही.
तुमचे आत्ममूल्य तुमच्या ऑनलाइन लोकप्रियतेपेक्षा खूप मोठे आहे.
५. पोस्ट करण्यापूर्वी विचार करा
स्वतःला विचारा :
‘ही पोस्ट माझे पालक, शिक्षक किंवा भविष्यातील नियोक्ता यांनी पाहिली तरी मला ठीक वाटेल का?’
एकदा एखादी गोष्ट ऑनलाइन शेअर केल्यानंतर ती पूर्णपणे हटवणे कठीण होऊ शकते.
६. तुमच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करा
वैयक्तिक माहिती, पासवर्ड, लोकेशन, खासगी फोटो किंवा इतर संवेदनशील माहिती अनोळखी व्यक्तींशी शेअर करू नका.
मजबूत पासवर्ड वापरा आणि योग्य Privacy Settings ठेवा.
७. ऑनलाइन मैत्री करताना सावध रहा
ऑनलाइन भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती ती स्वतःबद्दल सांगते तशीच असेल असे नाही.
ऑनलाइन ओळख झालेल्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष भेटण्यापूर्वी विश्वासू प्रौढ व्यक्तीला याबद्दल सांगा आणि योग्य सुरक्षा उपाय करा.
८. सायबरबुलिंगमध्ये सहभागी होऊ नका
दुसऱ्या व्यक्तीचा अपमान, धमकी किंवा अफवा पसरविण्यासाठी सोशल मीडिया वापरू नका.
सायबरबुलिंग दिसल्यास ते Share किंवा Like करून त्याला प्रोत्साहन देऊ नका. पुरावे जतन करा आणि विश्वासू प्रौढ व्यक्ती किंवा संबंधित प्लॅटफॉर्मला त्याची तक्रार करा.
९. तुमचे ऑनलाइन वातावरण योग्य प्रकारे निवडा
ज्या अकाउंट्समुळे तुम्हाला वारंवार चिंता, न्यूनगंड किंवा दुःख वाटते त्यांना Unfollow, Mute किंवा Block करा.
शिक्षण, सर्जनशीलता आणि सकारात्मक मानसिक आरोग्यास प्रोत्साहन देणारा कंटेंट निवडा.
१०. सोशल मीडिया वापरताना तुम्हाला कसे वाटते, याकडे लक्ष द्या.
जर तुम्हाला वारंवार चिंता, एकटेपणा, राग, न्यूनगंड जाणवत असेल किंवा फोन तपासणे थांबवणे कठीण होत असेल, तर थोडे मागे व्हा आणि विश्वासू व्यक्तीशी बोला.
५ P''s लक्षात ठेवा :
Pause – थांबा :
ॲप उघडण्यापूर्वी स्वतःला विचारा- मी हे का वापरत आहे?
Protect – संरक्षण करा :
तुमची गोपनीयता, पासवर्ड आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवा.
Prioritise – प्राधान्य द्या :
झोप, अभ्यास, आरोग्य आणि नातेसंबंधांना प्राधान्य द्या.
Participate – सहभागी व्हा :
प्रत्यक्ष जीवनातील उपक्रम, खेळ आणि छंदांमध्ये सहभागी व्हा.
Speak up – बोला :
ऑनलाइन काही त्रासदायक, भीतीदायक किंवा असुरक्षित वाटल्यास विश्वासू प्रौढ व्यक्तीशी बोला.
मदत कधी घ्यावी?
ऑनलाइन समस्यांचा सामना तुम्हाला एकट्याने करण्याची गरज नाही.
जर सोशल मीडियामुळे तुम्हाला सतत दुःख, चिंता, एकटेपणा, बुलिंग, ऑनलाइन छळ किंवा मानसिक दबाव जाणवत असेल, तर पालक, शिक्षक, शाळेतील समुपदेशक, डॉक्टर किंवा इतर विश्वासू प्रौढ व्यक्तीशी बोला.
ऑनलाइन अनुभवांचा तुमच्या झोपेवर, अभ्यासावर, मैत्रीवर, कौटुंबिक संबंधांवर किंवा दैनंदिन जीवनातील आनंदावर परिणाम होत असेल, तर लवकर मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.
किशोरवयीन मुलांसाठी एक संदेश
तुमची किंमत Followers, Likes, Views किंवा Comments यावर ठरत नाही.
तुम्ही जसे आहात तसेच मौल्यवान आहात.