विभागीय लोकशाही दिन आज
छत्रपती संभाजीनगर : प्रत्येक महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी नियमितपणे विभागीय लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. या महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी (ता. नऊ) विभागीय लोकशाही दिन होणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी ११ः०० वाजता होणाऱ्या या लोकशाही दिनात जिल्हास्तरावर न सुटलेल्या तसेच तक्रारदारांचे समाधान न झालेल्या प्रश्नांची सुनावणी करण्यात येणार आहे. तक्रार करण्यासाठीचे अर्ज विहित मुदतीत नमुना प्रप्रत्र-१ (क) मध्ये दोन प्रतीत आवश्यक त्या कागदपत्रासह विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे आवक शाखा प्रमुख (नायब तहसीलदार) यांच्याकडे स्वीकारण्यात येणार आहेत.
अर्जाच्या दोन प्रती विभागीय लोकशाही दिनाच्या दिवशी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे समक्ष पुन्हा सादर कराव्यात. तसेच ज्यांनी यापुर्वीच्या विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार अर्ज दिलेले असतील परंतू त्यांचे प्रकरणात अद्याप कार्यवाही झाली नाही, अशा प्रकरणात त्यांना पुन्हा अर्ज देता येणार नाही. जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिन कार्यक्रमात ज्या प्रश्नांची सोडवणूक होवू शकली नाही किंवा या प्रश्नाबाबत जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये तक्रारदाराचे समाधान झाले नाही, असे सर्व प्रश्न विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनामध्ये घेण्यात येणार आहेत, असे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
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