दिवाळी पाडव्याच्या स्वागतासाठी परभणी सज्ज
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-खरेदीसाठी उसळली गर्दी; बाजारपेठेत उत्सवाचे रंग
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. ९ ः दिवाळीचा उत्साह सर्वत्र ओसंडून वाहत असून, शहरातही दीपोत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जात आहे. रविवारी (ता. आठ) लक्ष्मीपूजनाचा मंगलमय सोहळा पार पडल्यानंतर आता नागरिकांना दिवाळी पाडव्याचे वेध लागले आहेत. मंगळवारी (ता. दहा) बलिप्रतिपदा अर्थात दिवाळी पाडवा साजरा होणार असल्याने शहरातील बाजारपेठांत खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
सणाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा विविध वस्तूंनी सजल्या असून, सर्वत्र उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दिवाळी म्हटले, की घराघरांत आनंद, उत्साह, रोषणाई आणि खरेदीची लगबग असे चित्र असते. शहरातही गेल्या काही दिवसांपासून दिवाळीची तयारी जोरात सुरू आहे. घरांची स्वच्छता, आकर्षक विद्युत रोषणाई, आकाशकंदील, रांगोळ्या आणि फराळाच्या पदार्थांमुळे शहरातील प्रत्येक भागात दिवाळीचा माहोल अनुभवायला मिळत आहे. सोमवारी लक्ष्मीपूजनानिमित्त घरोघरी विधिवत पूजा-अर्चा करण्यात आली. व्यापारी वर्गानेही आपल्या प्रतिष्ठानांमध्ये लक्ष्मीपूजन करून सुख-समृद्धीची प्रार्थना केली. दरम्यान, आता दिवाळी पाडव्याच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांत नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. कपडे, साड्या, रेडिमेड वस्त्रे, सोने-चांदीचे दागिने, मिठाई, फराळाचे साहित्य, भेटवस्तू, सजावटीच्या वस्तू, पूजेच्या साहित्याच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची रेलचेल सुरू आहे. महिला वर्गाकडून साड्या, दागिने आणि घरगुती सजावटीच्या वस्तूंची खरेदी केली जात आहे. तर लहान मुलांसाठी नवीन कपडे घेण्याची लगबग पालकांमध्ये दिसून येत आहे. दिवाळी पाडवा हा पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम, विश्वास आणि आपुलकी वृद्धिंगत करणारा सण म्हणूनही ओळखला जातो. या दिवशी पत्नी पतीचे औक्षण करून त्याच्या दीर्घायुष्याची कामना करते. पतीकडून पत्नीला भेटवस्तू देण्याची परंपराही अनेक कुटुंबांत जपली जाते. त्यामुळे दागिन्यांची दुकाने, वस्त्रदालने आणि भेटवस्तूंच्या दुकानांमध्ये विशेष गर्दी होत आहे. व्यापारी वर्गासाठीही दिवाळी पाडवा महत्त्वाचा असल्याने खरेदी-विक्रीला चांगली चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एकंदरीत, लक्ष्मीपूजनानंतर आता दिवाळी पाडव्याच्या स्वागतासाठी परभणीकर सज्ज झाले आहेत. घराघरांत आनंदाचे वातावरण, बाजारपेठांमध्ये खरेदीची धूम आणि शहरभर पसरलेली रोषणाई यामुळे परभणीनगरी खऱ्या अर्थाने दीपोत्सवाच्या रंगात रंगली आहे.
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रोषणाईने उजळले शहर
शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि रस्त्यांवर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. रंगीबेरंगी आकाशकंदील, पणत्या, तोरणे आणि विविध सजावटीच्या साहित्याने दुकानांची शोभा वाढली आहे. सायंकाळच्या वेळी बाजारपेठांमधील गर्दी आणि रोषणाईमुळे शहराचे वातावरण अधिकच उत्साहपूर्ण दिसत आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमुळे नातेवाइकांच्या भेटीगाठी, फराळाचे आदानप्रदान आणि सणाच्या शुभेच्छा देण्याची लगबगही सुरू आहे.
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व्यापाऱ्यांत उत्साहाचे वातावरण
दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह वाढल्याने व्यापारी वर्गातही समाधानाचे वातावरण आहे. विविध वस्तूंवर आकर्षक सजावट आणि ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूंची मांडणी करण्यात आली आहे. सणाच्या शेवटच्या टप्प्यात पाडव्याच्या खरेदीसाठी आणखी गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने व्यापाऱ्यांनीही तयारी केली आहे.
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