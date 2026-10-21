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एसटीचे दिवाळी गिफ्ट; पुणे, मुंबईसह प्रमुख मार्गांवर ४० जादा फेऱ्या
लालपरी सज्ज; खासगी ट्रॅव्हल्सच्या मनमानीला बसणार चाप, प्रवाशांना मिळणार दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. २१ ः दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा, प्रकाशाचा आणि कुटुंबाच्या एकत्र येण्याचा सर्वात मोठा सण. या सणाच्या निमित्ताने नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी घरापासून शेकडो किलोमीटर दूर गेलेला प्रत्येक जण आपल्या गावी, आपल्या माणसांत परतण्यासाठी आतुरलेला असतो. प्रवाशांची हीच ओढ आणि सणासुदीला होणारी संभाव्य प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बीड विभागाने प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. दिवाळी सणासाठी गावी येणाऱ्या आणि सण संपल्यानंतर पुन्हा कामावर परतणाऱ्या प्रवाशांच्या सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासासाठी बीड एसटी विभागाकडून तब्बल ४० जादा बसेसचे नियोजन करण्यात आले असून, दिवाळीत सर्वसामान्यांसाठी लालपरी पुन्हा एकदा धावून आली आहे.
जिल्ह्यातील हजारो नागरिक, तरुण वर्ग आणि विद्यार्थी नोकरी, उच्च शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने पुणे, मुंबई, ठाणे, कल्याण यांसारख्या महानगरांमध्ये आणि राज्याच्या इतर भागांत मोठ्या संख्येने स्थायिक झाले आहेत. वर्षभर कामाच्या आणि अभ्यासाच्या व्यापात हे नागरिक कितीही व्यस्त असले, तरी दिवाळीचा सण आपल्या स्वतःच्या गावात, कुटुंबासोबतच आणि मित्रमंडळींसोबत साजरा करण्याची एक वेगळीच परंपरा आणि ओढ सर्वांना असते. यामुळे दिवाळीच्या आठवडाभर आधीपासूनच शहरातून गावाकडे येणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी बसस्थानकांवर पाहायला मिळते. सण संपल्यानंतरही परतीच्या प्रवासासाठी तेवढीच गर्दी उसळते. अशा वेळी सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि कामगार वर्गाला सुरक्षित आणि खात्रीशीररीत्या गावाकडे घेऊन येण्यासाठी आपली एसटी बस हाच सर्वात मोठा आणि विश्वासू आधार ठरतो.
सणासुदीच्या या दिवसांत प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा आणि त्यांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेत अनेक खासगी ट्रॅव्हल्सचालक तिकीट दरांमध्ये मनमानी पद्धतीने भरमसाठ वाढ करतात. नेहमीपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट भाडे आकारून प्रवाशांची अक्षरशः मोठी आर्थिक लूट केली जाते. ही लूट थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचा सणाचा प्रवास सुलभ तसेच खिशाला परवडणारा व्हावा, यासाठी एसटी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. खाजगी बसेसच्या तुलनेत सुरक्षित प्रवास देणाऱ्या लालपरीने घेतलेला हा निर्णय प्रवाशांसाठी अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
दिवाळी गर्दी हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर, बीड विभागातून विविध मार्गांवर तब्बल ४० विशेष जादा फेऱ्या सोडण्यात येणार आहेत. या सर्व फेऱ्यांचे ‘जाता’ आणि ‘येता’ वेळेसह सविस्तर वेळापत्रक विभाग नियंत्रक कार्यालयाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. ही विशेष जादा बससेवा २ नोव्हेंबरपासून २२ नोव्हेंबरपर्यंत सलग सुरू राहणार आहे. या कालावधीत सर्व ४० बसेस दररोज प्रवाशांच्या सेवेत अखंडपणे धावणार आहेत. या विशेष नियोजनात पुणे, मुंबई, कल्याण, धुळे, अमरावती, सोलापूर, नाशिक आणि लातूर यांसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांसह मराठवाड्यातील काही महत्त्वाच्या अंतर्गत मार्गांवरही एसटीच्या फेऱ्यांचे जाळे विणण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना वेळेवर बस मिळून त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे. एसटीचे चालक, वाहक आणि यांत्रिक कर्मचारी सणासुदीच्या काळात जादा ड्युटी करून ही सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिश्रम घेणार आहेत.
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महिला-वृद्धांना सेवेचा लाभ
राज्य शासनाने महिलांसाठी लागू केलेली ५० टक्के तिकीट सवलत (महिला सन्मान योजना) तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली मोफत व सवलत योजना या जादा फेऱ्यांमध्येही पूर्ववत लागू राहणार आहे. यामुळे महिला आणि वयोवृद्धांनाही या सुविधेचा मोठा लाभ मिळणार आहे. प्रवाशांनी ऐनवेळी होणारी गर्दी, तिकीट मिळवण्याची धावपळ आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी आपल्या प्रवासाचे आगाऊ आरक्षण (Advanced Booking) करून ठेवावे. यासाठी एसटीच्या अधिकृत वेबसाईट आणि मोबाईल ॲपचा वापर करावा. तसेच सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी एसटीच्याच लालपरीला पसंती द्यावी, असे जाहीर आवाहन बीड विभाग नियंत्रक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
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पुणे, मुंबई, कल्याणसाठी १० विशेष बसेसचे वेळापत्रक:
बीड ते स्वारगेट (पुणे): जाता स. ०६:१५ | येता दु. ०२:१५
माजलगाव ते पुणे: जाता पहाटे ०४:०० | येता पहाटे ०४:००
माजलगाव ते पुणे: जाता रात्री ०८:०० | येता रात्री ०८:००
धारूर ते पुणे: जाता स. ०९:०० | येता स. ०९:००
गेवराई ते पुणे: जाता सायं. ०७:१५ | येता सायं. ०७:१५
पाटोदा ते पुणे: जाता स. ०७:३० | येता दु. ०३:००
पाटोदा ते पुणे: जाता स. ०८:०० | येता दु. ०४:००
अंबाजोगाई ते पुणे: जाता रात्री ०९:३० | येता रात्री ०९:३०
आष्टी ते मुंबई: जाता सायं. ०७:०० | येता सायं. ०७:००
बीड ते कल्याण: जाता रात्री ०८:०० | येता रात्री ०८:००