Chh. Sambhajinagar News : किशोरवयीन मुलीने गिळली स्कार्फ पिन; अत्यंत कठीण, आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया घाटी रुग्णालयात यशस्वी

घाटी परिसर : गणेश कॉलनी येथील एक १६ वर्षीय मुलगी ड्रेस व्यवस्थित करत असताना तिने दातात स्कार्फ पिन (सेफ्टी पिन) धरली. ती चुकून श्वसनमार्गात गेल्याने गंभीर प्रसंग ओढावला. मात्र, घाटीतील कान-नाक-घसा विभागप्रमुख डॉ. सुनील देशमुख आणि त्यांच्या चमूने अत्यंत कौशल्याने व काळजीपूर्वक ब्रॉन्कोस्कोपीद्वारे आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या करून पिन बाहेर काढली..त्याचे झाले असे ः रविवारी (ता. एक) रात्री १० ला मुलगी ड्रेस व्यवस्थित करत असताना तिने चुकून स्कार्फ पिन (सेफ्टी पिन) गिळली. ही पिन श्वसनमार्गात गेल्यानंतर तिला खोकल्याचा आणि छातीत वेदनांचा तीव्र त्रास सुरू झाला. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात येताच कुटुंबीयांनी तिला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी आवश्यक खबरदारी म्हणून तिला रात्री १० पासून काहीही खाणे-पिणे दिले नाही. त्यानंतर करण्यात आलेल्या छातीच्या एक्स-रे तपासणीत डाव्या मुख्य श्वासनलिकेत रेडिओ-अपेक परकीय वस्तू अडकलेली असल्याचे स्पष्ट झाले. ही अवस्था अत्यंत धोकादायक असल्याने कान-नाक-घसा विभागाने तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. ही शस्त्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक होती. घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शस्त्रक्रिया विभागप्रमुख डॉ. देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गिरिजा जालनापूरकर, डॉ. कल्याणी, डॉ. उत्कर्ष, डॉ. ऋषीकेश, डॉ. ऋतुजा आणि डॉ. तुषार यांनी केले. शस्त्रक्रियेदरम्यान अॅनेस्थेसिया विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. गणेश निकम आणि व्याख्याता डॉ. किरण यांनी अत्यंत दक्षतेने भुल व्यवस्थापन केले. ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग स्टाफ वैभव पानसरे यांनीही महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले. आता रुग्णाची प्रकृती स्थिर असून, तिचा श्वसन त्रास पूर्णपणे कमी झाला. वेळीच मिळालेल्या तज्ज्ञ उपचारांमुळे मोठा अनर्थ टळला. रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी डॉक्टर व संपूर्ण वैद्यकीय पथकाचे आभार मानले..तीन इंचांची पिन अन् तीन वर्षांत सहा शस्त्रक्रियालहान मुलांकडून चुकून दगड, पिन गिळण्याच्या घटना समोर येत आहेत. घाटीत वर्षभरात सहा, तर गेल्या आठवड्यातच दोन पिन गिळल्याच्या घटना समोर आल्या. यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून रुग्ण बरे झाले आहेत. दरम्यान, रविवारी १६ वर्षीय मुलीच्या श्वासनलिकेतून 'तीन इंचा'ची लोखंडी रॉड असलेली पिन काढली आहे. ती फुप्फुसात जाऊन बसली होती, त्यामुळे फुप्फुसात मोठी इजा होण्याची शक्यता होती; परंतु अत्यंत कुशलतेने ही पिन काढण्यात आली असून, त्या मुलीला जीवदान मिळाले..गेल्या वर्षभरात चुकून दगड, पिन गिळण्याच्या घटनांत वाढ झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे पालकांनी लहान मुलांकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे.— डॉ. सुनील देशमुख, विभागप्रमुख (कान-नाक-घसा).