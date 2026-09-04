थकबाकीपोटी वीजपुरवठा
खंडित केल्याने दांपत्याचा राडा
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नंदनवन कॉलनी, ता. ४ : वीज बिल थकल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून मीटर हिसकावले. शिवाय कॉलर पकडून मारहाण करत जिवे मारण्याची धमकी दिली. यावरून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी नंदनवन कॉलनीतील दांपत्याविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला.
महावितरणच्या छावणी शाखेचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ प्रदीप नाडे आणि प्रधान तंत्रज्ञ विलास कोरडे हे थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी गुरुवारी (ता. तीन) नंदनवन कॉलनीतील साईसाक्ष रेसिडेन्सी येथे गेले होते. मीना सुभाष पाटोळे यांच्या नावे ७० दिवसांची २२ हजार ९८५ रुपयांची थकबाकी होती. बिल भरण्याची सूचना आठ दिवसांपूर्वी देऊनही त्यांनी रक्कम भरली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी वीजपुरवठा खंडित करून मीटर काढले. यावेळी मीना आणि त्यांचे पती सुभाष पाटोळे यांनी कर्मचाऱ्यांकडून मीटर हिसकावून घेत शिवीगाळ केली. स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी मीटर नेण्यात येत असल्याचे समजावून सांगत असतानाच सुभाष यांनी नाडे यांची कॉलर पकडून हाताने मारहाण केली. शिवाय ‘तुला जिवंत सोडत नाही’, अशी धमकी दिली.
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कर्मचाऱ्यांनी डायल केले ११२
नाडे यांनी डायल ११२ वर संपर्क केल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. याप्रकरणी नाडे यांच्या फिर्यादीवरून दांपत्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.