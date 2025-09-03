छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar News : फेसबुकवरील प्रेमाचा शेवट; पतीकडून पत्नीचा गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न

Domestic Violence : फेसबुकवरील नात्याचा वादातून अमोलने पत्नीवर घरगुती हिंसाचार केला, पोलिसांत तक्रार नोंद झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : त्या दोघांची फेसबुकवर ओळख झाली. प्रेमही झाले. त्यांनी नोंदणी विवाह केला. काही दिवसांत तो दारू पिऊ लागला. वाद व्हायला लागले. त्यातच त्याने गळा दाबून तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना ढिंबरगल्लीत घडली असून, महिलेच्या तक्रारीवरून पती अमोल भाऊराव दुबे (रा. ढिंबरगल्ली, बेगमपुरा) याच्याविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला.

