Chh. Sambhajinagar News : फेसबुकवरील प्रेमाचा शेवट; पतीकडून पत्नीचा गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर : त्या दोघांची फेसबुकवर ओळख झाली. प्रेमही झाले. त्यांनी नोंदणी विवाह केला. काही दिवसांत तो दारू पिऊ लागला. वाद व्हायला लागले. त्यातच त्याने गळा दाबून तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना ढिंबरगल्लीत घडली असून, महिलेच्या तक्रारीवरून पती अमोल भाऊराव दुबे (रा. ढिंबरगल्ली, बेगमपुरा) याच्याविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. .याप्रकरणी ४४ वर्षीय महिलेने दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा ः 'तिची अमोल सोबत फेसबुकवर ओळख झाली. दोघांनी २० डिसेंबर २०२३ ला नोंदणी विवाह केला. नंतर पती अमोल हा दारू पिऊन येत असे. भांडण झाल्यानंतर ६ ऑगस्ट २०२४ ला त्याने तिला ॲसिड पाजून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला..त्यानंतर त्याने माफी मागितल्याने तिने संसार तुटू नये, यासाठी ॲसिड स्वतः पिल्याचा जबाब दिला होता. दरम्यान, २७ ऑगस्ट २०२५ ला अमोलने शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली आणि घरातून हाकलून दिले. त्यानंतर ती भावाकडे जयसिंगपुरा येथे गेली. सोमवारी (ता. एक) सकाळी सातच्या सुमारास ती पतीच्या घरी आली असता 'तू कुठे गेली होती?' असे म्हणत अमोलने मारहाण करत गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.