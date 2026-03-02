छत्रपती संभाजीनगर

Dr. Janardan Waghmare : साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्राचा महामेरू हरपला! माजी कुलगुरू डॉ. जनार्दन वाघमारे यांचे 91 व्या वर्षी निधन; 'असा' होता त्यांचा जीवनप्रवास!

Former Vice-Chancellor and Dalit Literary Thinker Dr Janardan Waghmare Dies in Latur : ज्येष्ठ साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि माजी कुलगुरू डॉ. जनार्दन वाघमारे यांचे लातूर येथे निधन झाले. मराठी साहित्य, दलित चळवळ आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे योगदान उल्लेखनीय होते.
Dr. Janardan Waghmare Passes Away

Dr. Janardan Waghmare Passes Away

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लातूर : साहित्य, शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय अशा क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवलेले ख्यातनाम साहित्यिक–विचारवंत, माजी कुलगुरू व माजी खासदार डॉ. जनार्दन वाघमारे (वय ९१) यांचे सोमवारी (ता. २) सकाळी येथे निधन (Dr. Janardan Waghmare Passes Away) झाले.

Loading content, please wait...
Latur
education

Related Stories

No stories found.