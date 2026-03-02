Dr. Janardan Waghmare : साहित्य आणि शिक्षण क्षेत्राचा महामेरू हरपला! माजी कुलगुरू डॉ. जनार्दन वाघमारे यांचे 91 व्या वर्षी निधन; 'असा' होता त्यांचा जीवनप्रवास!

लातूर : साहित्य, शिक्षण, सामाजिक आणि राजकीय अशा क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवलेले ख्यातनाम साहित्यिक–विचारवंत, माजी कुलगुरू व माजी खासदार डॉ. जनार्दन वाघमारे (वय ९१) यांचे सोमवारी (ता. २) सकाळी येथे निधन (Dr. Janardan Waghmare Passes Away) झाले..डॉ. वाघमारे यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९३४ रोजी झाला. उस्मानिया विद्यापीठ (बीए), पुणे विद्यापीठ (एमए), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (पीएचडी) (एलएलबी) (एलएलएम), पंजाबी विद्यापीठ, पटियाला (डी. लिट) येथे त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले..Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार.डॉ. वाघमारे यांनी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा भाषेत विपुल लेखन केले. वैचारिक लेखनाबरोबरच कादंबरी, प्रवास वर्णन, आत्मचरित्रात्मक कादंबरी, व्यक्तिचित्रण, ललित, अनुवाद असे साहित्याचे विविध प्रकार प्रभावीपणे हाताळले..डॉ. वाघमारे यांचा मूळ पिंड शिक्षणतज्ज्ञाचा होता. अध्ययन आणि अध्यापन हा त्यांनी जीवनधर्म मानला. डॉ. वाघमारे यांनी प्राध्यापक, प्राचार्य आणि त्यानंतर कुलगुरू म्हणून अनेक वर्षे काम पाहिले. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे (नांदेड) ते पहिले कुलगुरू होते..Nagpur Factory Blast : उद्याची स्वप्ने स्फोटाने केली उद्ध्वस्त! नाईट शिफ्टवरून परतताच पत्नी गेल्याची बातमी मिळाली अन्....वाघमारे हे इंग्रजी साहित्याचे प्राध्यापक, निग्रो साहित्याचे भाष्यकार, दलित पुरोगामी साहित्य चळवळीचे अभ्यासक आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून आपला ठसा उमटवला होता. शिक्षण साहित्याबरोबरच सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात त्यांचे विपुल योगदान होते. त्यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी (ता. ३) अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.