छत्रपती संभाजीनगर

Exam Fee Waiver: दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा! परीक्षा शुल्कमाफीसाठी विद्यापीठाची प्रक्रिया वेगात

Drought Affected Students, Exam Fee Waiver, BAMU: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.
BAMU Speeds Up Exam Fee Waiver Process for Students from Drought-Affected Talukas

BAMU Speeds Up Exam Fee Waiver Process for Students from Drought-Affected Talukas

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. सोमवारी (ता. १९) दुपारी चारपर्यंत शून्य टॅबद्वारे ७,५०० विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अर्जांची नोंद झाली. रात्रीपर्यंत हा आकडा १०,५०० पर्यंत पोचविण्याचे उद्दिष्ट विद्यापीठाने ठेवले आहे.

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