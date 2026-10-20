Exam Fee Waiver: दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा! परीक्षा शुल्कमाफीसाठी विद्यापीठाची प्रक्रिया वेगात

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. सोमवारी (ता. १९) दुपारी चारपर्यंत शून्य टॅबद्वारे ७,५०० विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अर्जांची नोंद झाली. रात्रीपर्यंत हा आकडा १०,५०० पर्यंत पोचविण्याचे उद्दिष्ट विद्यापीठाने ठेवले आहे. .राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ मे २०२६ ला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनांनुसार आणि उच्च शिक्षण संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठाकडून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. .दुष्काळग्रस्त भागांतील एकही विद्यार्थी परीक्षा शुल्कमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. कुलगुरूंच्या निर्देशानुसार आणि प्र-कुलगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बाबासाहेब एन. डोळे यांनी संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांसोबत ऑनलाइन बैठक घेतली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.