ABD26J83194 जवळा पांचाळ ः कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांसमोर शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही फुलवलेल्या तुरीची शेतात हिरव्या टवटवीत पानांवर पडलेल्या दवबिंदूंवर उगवत्या सूर्याची सोनेरी किरणे पडून शिवार असे सोनेरी रंगाने उजळले आहे. (छायाचित्र ः अविनाश उदगिरे)
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दवबिंदूंनी फुलली शेतशिवाराची शोभा
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जवळा पांचाळ, ता. १५ (बातमीदार) ः कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांसमोर शेतीच्या सिंचनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी न डगमगता रब्बी हंगामातील पिकांसाठी मेहनत घेत आहेत. परिसरात काही दिवसांपासून गारवागी वाढला आहे. त्यामुळे सकाळी सकाळी पडणाऱ्या दवबिंदूंमुळे शेतशिवारांत निसर्गाचे सुंदर चित्र पाहायला मिळत आहे.
शेतात पिकांवर दवबिंदू जमा होत असल्याने सूर्याची कोवळी किरणे दवबिंदूंवर पडताच शेतांमधून सोनेरी चमक उजळत असून, संपूर्ण शेतशिवाराला निसर्गसौंदर्याची अनोखी झळाळी प्राप्त होत आहे. यंदा दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्यावर रब्बी पिकांची लागवड केली आहे. अशात काही दिवसांपासून वाढलेली थंडी काही पिकांसाठी पोषक ठरत आहे.