दुष्काळी परिस्थितीची कृषी आयुक्तांकडून पाहणी
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गंगापूर, ता. ३ (बातमीदार) ः राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सोमवारी (ता. दोन) तालुक्याचा विशेष दुष्काळ पाहणी व शेती नियोजन दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन शेतकरी व महिला बचत गटातील महिलांशी संवाद साधत बचत गटाकडून केल्या जाणाऱ्या शेतीची पाहणी केली. तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन आणि चारा लागवडीबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
दुष्काळ परिस्थितीत जनावरांना चाऱ्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आयुक्तांनी जामगाव येथील शेती महामंडळाच्या गट नंबर ४६ मधील चारा लागवडीसाठी नियोजित जमिनीची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. तसेच अंतापूर येथील प्रगतिशील शेतकरी लक्ष्मण काळे व सुदाम आरगडे यांच्या डाळिंब बागेला आयुक्तांनी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच ऊस पाचट टाकून अस्तरीकरण केलेल्या प्लॉटची व शेततळ्याची पाहणी केली. शेततळ्यातील पाण्याचा वापर अतिशय काटकसरीने व योग्य पद्धतीने करून पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. पानी फाउंडेशन आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या कृषी कन्या गट प्रक्षेत्रालाही आयुक्तांनी भेट दिली. या गटामधील महिला सदस्यांशी त्यांनी संवाद साधला. तसेच गणेश चव्हाण यांनी खरीप हंगामात राबविलेल्या विविध उपक्रम व घटकांची माहिती दिली. यावेळी विविध अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.