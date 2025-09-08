छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar News : घरावर छाप्यात एमडी ड्रग्ज, कट्टा, रसायन जप्त; छत्रपती संभाजीनगरातील कटकटगेट परिसरात कारवाई, संशयितास अटक

Police Raid : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अमली पदार्थ विक्रेत्याच्या घरावर पोलिसांनी छापा टाकून एमडी ड्रग्स, गावठी कट्टा आणि जादूटोण्याचे साहित्य असा ९० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.
छत्रपती संभाजीनगर : अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्याच्या घरावर अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकून १२ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज, गावठी कट्टा, जादूटोण्याचे साहित्य आणि रसायनाचा मोठा साठा असा सुमारे ९० हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.

