दर महाग, तरी

दसऱ्याला सराफा बाजारात चैतन्य
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सोन्याचा तोळा एक लाख ४८ हजारांवर; अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद
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परभणी, ता. २० : सोने-चांदीच्या दरात मोठी वाढ होऊनही दसऱ्याच्या मुहूर्तावर परभणीच्या सराफा बाजारपेठेत ग्राहकांचा उत्साह कायम राहिला. सोने प्रतितोळा एक लाख ४८ हजार रुपये, तर चांदीचा दर प्रतिकिलो दोन लाख २० हजार रुपयांवर पोचला असतानाही ग्राहकांनी खरेदीसाठी दुकानांमध्ये गर्दी केली होती. दरवाढीमुळे खरेदीवर परिणाम होईल, अशी अपेक्षा असताना सराफा व्यापाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद मिळाला. दुष्काळाच्या सावटाचाही बाजारपेठेतील उत्साहावर फारसा परिणाम जाणवला नाही.
दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक शुभ मुहूर्त मानला जातो. या दिवशी सोने खरेदी करणे समृद्धीचे प्रतीक मानण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेनुसार शहरातील सराफा दुकानांमध्ये सकाळपासूनच ग्राहकांची वर्दळ सुरू झाली. दुपारपर्यंत खरेदीसाठी गर्दी वाढली. कुटुंबासह आलेल्या ग्राहकांनी विविध डिझाइनचे दागिने पाहून आपल्या बजेटनुसार खरेदी केली. सोन्याचा दर वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना खरेदीचे आर्थिक गणित जुळवावे लागत आहे. त्यामुळे मोठ्या वजनाच्या दागिन्यांऐवजी हलके दागिने, अंगठ्या, कानातील दागिने आणि लहान अलंकारांना काही ग्राहकांनी पसंती दिली. दरवाढीमुळे खरेदीचे स्वरूप बदलले असले, तरी शुभमुहूर्तावर सोने खरेदी करण्याची परंपरा कायम असल्याचे दिसून आले.
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गुंतवणुकीसाठीही सोन्याला पसंती
सोन्याकडे केवळ दागिना म्हणून नव्हे, तर सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनही पाहिले जाते. बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर काही ग्राहकांनी भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून सोने खरेदी केले. सणाची परंपरा जपणे आणि भविष्यासाठी बचत करणे, या दोन्ही उद्देशांनी ग्राहकांनी मुहूर्त साधला.
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अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद
दरवाढीमुळे यंदा दसऱ्याच्या खरेदीत घट होईल, अशी चिंता सराफा व्यापाऱ्यांना होती. मात्र, बाजारपेठेतील ग्राहकांची वर्दळ आणि खरेदीचा प्रतिसाद पाहता व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला. ग्राहकांनी आर्थिक क्षमतेनुसार खरेदी केली. काहींनी हलक्या वजनाच्या दागिन्यांना, तर काहींनी गुंतवणुकीसाठी सोन्याला पसंती दिली. त्यामुळे दरवाढीचा परिणाम खरेदीच्या पद्धतीवर झाला, तरी बाजारपेठेतील उत्साह कायम राहिला.
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दुष्काळाचे सावट जाणवले नाही
ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती आणि दुष्काळामुळे सणासुदीच्या खरेदीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, दसऱ्याच्या दिवशी परभणीच्या सराफा बाजारपेठेत ग्राहकांची वर्दळ दिसून आली. ग्राहकांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार खरेदीचे नियोजन केले. त्यामुळे दुष्काळाचा थेट परिणाम बाजारपेठेत ठळकपणे जाणवला नाही.
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सोने-चांदीच्या दरात मोठी वाढ होऊनही दसऱ्याला ग्राहकांचा उत्साह कायम होता. ग्राहकांनी बजेटनुसार हलक्या वजनाचे दागिने तसेच गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी केले. यंदा अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने सराफा व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
- सचिन वाघाळकर, सराफा व्यापारी
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परभणी : दसऱ्यानिमित्त सराफा बाजारात सोने-चांदीचे दागिने खरेदीसाठी आलेले ग्राहक.