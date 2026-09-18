छत्रपती संभाजीनगर

निर्माल्य संकलनासाठी ६० घंटागाड्या

निर्माल्य संकलनासाठी ६० घंटागाड्या
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निर्माल्य संकलनासाठी ५६ घंटागाड्या ------ पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी महापालिकेचे नियोजन ---- सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर, ता. १८ ः गणेशोत्सवामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका सज्ज झाली. शहरात निर्माल्य संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत ५६ घंटागाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासोबतच शहरात ६० ठिकाणी निर्माल्य कलश ठेवण्यात आले आहेत. उत्सवाच्या १० दिवसांत नागरिकांकडून नियमित निर्माल्य संकलनासाठी सह विशेष वाहनांची सोय केली. विसर्जन दिवशी होणारी गर्दी लक्षात घेता सुमारे ५० घंटागाड्या तैनात केल्या जाणार आहेत. शहरातील विविध विहिरी आणि कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी ६० निर्माल्य कलश ठेवण्यात येणार असून, नागरिकांनी निर्माल्य त्यातच टाकावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. --- तयार करणार खत संकलित केलेले निर्माल्य हर्सूल येथील प्रक्रिया केंद्रावर नेऊन त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाईल. यातून तयार होणारे सेंद्रिय खत ‘आमचा गणेश स्वच्छतेचा राजा’ उपक्रमात सहभागी गणेश मंडळांना वाटप केले जाईल. नागरिकांनी निर्माल्य जलस्रोतांमध्ये न टाकता महापालिकेच्या यंत्रणेकडे द्यावे आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने केले आहे. --------

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