छत्रपती संभाजीनगर

पर्यटन राजधानीत ‘इको हॉटेल्स’चा नवा प्रकल्प

पर्यटन राजधानीत ‘इको हॉटेल्स’चा नवा प्रकल्प
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पर्यटन राजधानीत ‘इको हॉटेल्स’चा प्रकल्प --- संभाजीनगरात ऑक्टोबरमध्येच कामकाज सुरू करण्याचे प्रस्तावित --- छत्रपती संभाजीनगर, ता. १५ ः जागतिक वारसास्थळांमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरात ‘इको हॉटेल्स अँड रिसॉर्टस लिमिटेड’चा नवा प्रकल्प याच महिन्यात सेवेत दाखल होणार आहे. मंगळवारी (ता. १३) झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान शहरातील ‘द इको सत्त्‍व हॉटेल’चे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याचे व्यवस्थापनाने प्रस्तावित केले. या बैठकीत कंपनीच्या देशभरातील चालू हॉटेल्सची कामगिरी आणि आगामी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल ऑक्टोबर महिन्यात, तर म्हैसूर (कर्नाटक) येथील हॉटेल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या चौथ्या तिमाहीत सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पर्यटन राजधानीत या हॉटेलच्या आगमनामुळे शहरात पर्यटनासह व्यावसायिक परिषदांसाठी येणाऱ्या देशी-विदेशी पाहुण्यांना पर्यावरणपूरक आणि उच्च दर्जाच्या आदरातिथ्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. --- ५० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उभारणार कंपनीच्या विस्तार योजनांना गती देण्यासाठी संचालक मंडळाने प्राधान्य तत्त्वावर, खासगी वाटप किंवा पात्र गुंतवणूकदार व प्रवर्तकांकडून ५० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उभारण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. आवश्यक त्या कायदेशीर, वैधानिक आणि भागधारकांच्या मंजुरीनंतर ही निधी उभारणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. कंपनीच्या सचिव हिना सुपाडिया यांनी ही माहिती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला (बीएसई) दिली आहे.

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