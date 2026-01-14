छत्रपती संभाजीनगर

TET Exam : 'टीईटी'ची अंतिम उत्तरसूची जाहीर; उमेदवारांमध्ये आता निकालाची उत्सुकता, आक्षेप नोंदवण्यासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत!

Maharashtra TET Final Answer Key 2025 Released : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून नोव्हेंबर २०२५ टीईटी परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची जाहीर करण्यात आली असून निकाल लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात (Maharashtra TET 2025 Final Answer Key) आली आहे. राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ही अंतिम उत्तरसूची उपलब्ध करून देण्यात आली असून, परीक्षेचा अंतिम निकाल यथावकाश जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त डॉ. अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

