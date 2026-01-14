TET Exam : 'टीईटी'ची अंतिम उत्तरसूची जाहीर; उमेदवारांमध्ये आता निकालाची उत्सुकता, आक्षेप नोंदवण्यासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत!

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात (Maharashtra TET 2025 Final Answer Key) आली आहे. राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ही अंतिम उत्तरसूची उपलब्ध करून देण्यात आली असून, परीक्षेचा अंतिम निकाल यथावकाश जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त डॉ. अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे..राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ही महत्त्वाची टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेची अंतरिम उत्तरसूची १९ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि उत्तरांबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी २७ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात आक्षेप प्राप्त झाले होते..प्राप्त सर्व आक्षेपांचा सखोल अभ्यास करून विषयतज्ज्ञांकडून तांत्रिक व शैक्षणिक अभिप्राय घेण्यात आला. त्यानंतरच सर्व बाबींचा विचार करून अंतिम उत्तरसूची तयार करण्यात आली असल्याचे परीक्षा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परीक्षा परिषदेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम उत्तरसूचीनंतर आता कोणतेही निवेदन किंवा आक्षेप स्वीकारले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही उत्तरसूची अंतिम असून त्याच आधारे निकाल तयार केला जाणार आहे..घराच्या बांधकामावेळी 'या' ऐतिहासिक गावात सापडलं गुप्तधन; सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेलं तांब्याचं भांडं, गुप्तधन सापडताच आठवीत शिकणाऱ्या प्रज्वलनं....उमेदवारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. याच कारणामुळे यंदाच्या टीईटी परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. नवोदित उमेदवारांसह अनेक सेवेत असलेले शिक्षकही या परीक्षेला बसले होते. त्यामुळे टीईटी परीक्षेची उत्तरसूची आणि निकाल कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्ध झाल्याने उमेदवारांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून लवकरच निकाल जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.