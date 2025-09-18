Chh. Sambhajinagar Crime: दारूच्या नशेत मोठ्या भावाच्या डोक्यात खलबत्त्यातील मुसळीने वार; उपचारादरम्यान मृत्यू

अजिंठा (ता. सिल्लोड) : दारूच्या नशेत पत्नी व मुलाबाळांना मारहाण करणाऱ्या भावास मज्जाव करणाऱ्या मोठ्या भावाच्या डोक्यात खलबत्त्यातील मुसळ मारले. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना सिल्लोड तालुक्यातील वडाळी येथे शुक्रवारी (ता. १२) घडली..वडाळी येथील राघव श्रावण गवळी (वय ३४) हा त्याची बायको व मुलांना दारू पिऊन मारहाण करत होता. त्याचा मोठा भाऊ फकीरा श्रावण गवळी हा त्यास समजावून सांगण्यास गेला असता त्यावरून दोघांमध्ये किरकोळ वाद झाला..यावेळी राघवने फकीराच्या डोक्यात खलबत्त्यातील मुसळ मारले. त्यामध्ये फकीरा हा गंभीर जखमी झाल्याने त्यास उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल केले. पण रविवारी (ता. १४) उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Crime News : यावलमध्ये सहावर्षीय मुलाचा अपहरण करून निर्घृण खून.याप्रकरणी मंगळवारी (ता. १६) रात्री उशिरा अजिंठा पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला. गुन्ह्यातील आरोपीस अटक झाली आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल ढाकणे यांच्यासह गजानन चव्हाण, भागवत शेळके, संदीप कोथळकर, तडवी, नीलेश शिरसकर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.