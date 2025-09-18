छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: दारूच्या नशेत मोठ्या भावाच्या डोक्यात खलबत्त्यातील मुसळीने वार; उपचारादरम्यान मृत्यू

Crime News: सिल्लोड तालुक्यातील वडाळी येथे भावाच्या मारहाणीत मोठ्या भावाचा मृत्यू झाला. दारूच्या नशेत पत्नी व मुलांना मारहाण करणाऱ्या भावास समजावल्यावरून हा प्रकार घडला.
सकाळ वृत्तसेवा
अजिंठा (ता. सिल्लोड) : दारूच्या नशेत पत्नी व मुलाबाळांना मारहाण करणाऱ्या भावास मज्जाव करणाऱ्या मोठ्या भावाच्या डोक्यात खलबत्त्यातील मुसळ मारले. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना सिल्लोड तालुक्यातील वडाळी येथे शुक्रवारी (ता. १२) घडली.

