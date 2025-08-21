Animal Attack: कन्नड तालुक्यातील पळसखेडा गावात बिबट्याच्या हल्ल्यात ६५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

कन्नड : तालुक्यातील पळसखेडा येथे हिंस्र प्राण्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. २०) सकाळी उघडकीस आली. सुभाष लक्ष्मण काकडे (वय ६५) असे त्यांचे नाव आहे. .हल्ला बिबट्यानेच केला, असा ग्रामस्थांचा दावा आहे. परंतु रक्त व चावा घेतलेल्या जागेच्या घेतलेल्या नमुन्यातील तपासणी अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल. गावालगत पाण्याच्या टाकीजवळ काकडे यांचे घर आहे. .घरकुलमधून घराचे काम सुरू असल्याने ते नवीन घरात बाजीवर झोपलेले होते. रात्री त्यांच्यावर कुठल्या तरी हिंस्र प्राण्याने हल्ला केला. यात ते गतप्राण झाले. सकाळी त्यांचा मुलगा गणेश उठवण्यासाठी गेला असता वडील मृतावस्थेत दिसले. काकडे हे अर्धांगवायूच्या आजाराने त्रस्त होते. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, तीन मुली, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे..वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले आहे. केमिकल ॲनालिसिससाठी स्वॅब पाठविला आहे. अंतिम रिपोर्टमधील निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई होईल.- शिवाजी टोम्पे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कन्नड (प्रादेशिक).Amravati News: अमरावतीत शेतात भाजीपाला धुण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात १८ महिन्याच्या चिमुकल्याचा बुडून मृत्यू.रक्ताचे व ज्या ठिकाणी हिंस्र प्राण्याने चावा घेतला आहे, त्या जागेचे नमुने छत्रपती संभाजीनगर येथील छावणी परिसरातील निजाम बंगला या ठिकाणी असलेल्या लँबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले आहे. तपासणी अहवाल प्राप्त होताच तो वनविभागाकडे सुपूर्द करण्यात येईल.- डॉ. जयदीप झगरे,वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र औराळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.