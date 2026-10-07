पोस्टर प्रेझेंटेशन प्रदर्शन

तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रदर्शन
धाराशिव, ता. ७ (बातमीदार) : बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता नवनवीन संकल्पना, संशोधनवृत्ती आणि तांत्रिक कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विविध विभागांच्या वतीने स्पर्धा, पोस्टर प्रेझेंटेशन व प्रकल्प प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाच्या वतीने आयोजित पोस्टर प्रेझेंटेशन व मिनी प्रोजेक्ट प्रदर्शनाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या उपक्रमाचे उद्घाटन यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे माजी विद्यार्थी तथा पुण्यातील नामांकित कंपनीत डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत राहुल सूर्यवंशी व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. व्ही. व्ही. माने यांच्या हस्ते झाले. पोस्टर प्रेझेंटेशनमध्ये विद्यार्थ्यांनी रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, थर्मो-इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्व्हर्जन, सोलर ट्रॅकिंग सिस्टीम आदी आधुनिक व नाविन्यपूर्ण विषयांवर माहितीपूर्ण पोस्टर सादर केले. तांत्रिक संकल्पना सोप्या व प्रभावी पद्धतीने मांडत विद्यार्थ्यांनी कल्पकतेची आणि तांत्रिक ज्ञानाची प्रचिती दिली. प्रा. कदम, प्रा. नावकर, प्रा. शेख व प्रा. दंडनाईक यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. डॉ. जैन व प्रा. गुरव यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. यावेळी डॉ. दाते, डॉ. कोल्हे, डॉ. वडणे, प्रा. गायकवाड, प्रा. पवार, प्रा. निंबाळकर, प्रा. गुंजाळ यांच्यासह प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.