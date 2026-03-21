Hingoli News: फाळेगावमध्ये रुग्णवाहिका न मिळाल्याने युवकाचा मृत्यू; ग्रामस्थ संतप्त

कनेरगाव नाका: फाळेगाव येथील एका ३३ वर्षीय युवकाचा वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळाल्याने मंगळवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. त्यामुळे ग्रामस्थातून संताप व्यक्त होत आहे.फाळेगाव येथील माधव आसोले (वय ३३) या युवकाला मंगळवारी सकाळी अस्वस्थ वाटत होते. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्र फाळेगाव येथे नेले. .रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारार्थ हिंगोली येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यांना शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने व प्रकृती अधिकच खालवत असल्याने खासगी वाहनाने हिंगोली येथे हलवण्यात आले.. मात्र, उपचार उशिरा मिळाल्याने प्रकृती अधिकच खालवून त्याचा सायंकाळी सहाच्या सुमारास मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासकीय रुग्णवाहिका वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने रुग्णाला वेळेत उपचार मिळाले नाही त्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, फाळेगाव येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपाली पतंगे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सदरील रुग्ण गंभीर असल्याने त्याला तातडीने पुढील उपचारार्थ हिंगोली येथे हलवण्यास सांगितले. कुटुंबीयांनी खासगी वाहन बोलावून रुग्णाला हिंगोली येथे उपचारार्थ हलवले. मात्र, त्यांनी शासकीय रुग्णवाहिकेची मागणी केली नसल्याचे सांगितले..रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नाहीफाळेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत १०८ रुग्णवाहिका आहे. मात्र, कोरोना काळापासून सदरील रुग्णवाहिका इतरत्र देण्यात आलेली आहे. ही रुग्णवाहिका अद्यापही फाळेगाव येथे वर्ग करण्यात न आल्याने रुग्णांना खासगी वाहनाने पुढील उपचारार्थ जावे लागते.