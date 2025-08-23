छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: सिल्लोडच्या पोलिस उपनिरीक्षकाला ठार मारण्याची धमकी; बेशिस्त वाहनचालकास समज देताना घटना

Crime News: सिल्लोड शहरातील नीलम चौकात पोलिस उपनिरीक्षकांना गोकूळ निकाळजे कुटुंबाने अश्लील भाषेत धमकावले व शिवीगाळ केली. तपासानंतर संबंधित चौघांवर विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.
Chh. Sambhajinagar
Chh. Sambhajinagarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिल्लोड : कर्तव्यावरील पोलिस उपनिरीक्षकास अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून ॲट्रॉसिटी करण्याची धमकी दिली. ही घटना सिल्लोड शहरातील नीलम चौकामध्ये शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
police
crime
aurangabad
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com