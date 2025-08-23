Chh. Sambhajinagar: सिल्लोडच्या पोलिस उपनिरीक्षकाला ठार मारण्याची धमकी; बेशिस्त वाहनचालकास समज देताना घटना

सिल्लोड : कर्तव्यावरील पोलिस उपनिरीक्षकास अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून ॲट्रॉसिटी करण्याची धमकी दिली. ही घटना सिल्लोड शहरातील नीलम चौकामध्ये शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली..याप्रकरणी गोकूळ निकाळजे, उषा गोकूळ निकाळजे, करणराज गोकूळ निकाळजे, कोमल गोकूळ निकाळजे (सर्व, रा. धावडा, ता. सिल्लोड, ह.मु. हनुमाननगर गल्ली क्रमांक ४, छत्रपती संभाजीनगर) यांच्याविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंद झाला..पोलिस उपनिरीक्षक बाबू मुंडे यांनी शहर पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, शुक्रवारी दुपारी ते शहरातील नीलम चौक येथे कर्तव्य बजावत होते. यावेळी संशयित आरोपींच्या वाहनामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होत होता. यावेळी त्यांना समजावून सांगत असताना उषा निकाळजे, कोमल निकाळजे यांनी त्यांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली..‘वर्दीचा माज आला आहे का, मीडियावाले बोलावून तुझी चांगली जिरवते. तुझ्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करू’, असे म्हणून त्यांना लोटालाटी केली. यानंतर त्यांचे वाहन पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यावर करणराज निकाळजे याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून उपनिरीक्षक मुंडे यांना वर्दीविषयी अपशब्द वापरून ‘तुला कुठेही गुंतवून टाकू’ अशी धमकी दिली. गोकूळ निकाळजे याने देखील शिवीगाळ करून ‘मी तुला जिवंत मारून टाकतो’ अशी धमकी देत गळा दाबला..Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरात गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीच्या वादातून तुफान हाणामारी; तिघा भावांकडून हल्ला, एकाचा मृत्यू.याप्रकरणी एकाच कुटुंबातील गोकूळ निकाळजे, उषा निकाळजे, करणराज निकाळजे, कोमल निकाळजे यांच्यावर विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंद झाला आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर कायंदे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.