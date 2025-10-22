धक्कादायक! दिवाळीच्या बाजाराला पैसे नसल्याने शेतकऱ्याने विष प्राशन करून संपवलं जीवन; अंगावर होतं तब्बल ८ लाखांचं कर्ज

आडुळ (छत्रपती संभाजीनगर) : अतिवृष्टीने पिकांचे झालेले नुकसान, सततची नापिकी, बँकांचे घेतलेले पीककर्ज व लोकांची उसणवारी, त्यात शासनाची अतिवृष्टीची मदत ही नाही, हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण दिवाळी डोक्यावर आल्याने लेकराबाळांसह घरच्यांना कपडे व इतर साहित्य कसे खरेदी करावे, या विवंचनेत असलेल्या तुपेवाडी तांडा (ता. पैठण) येथील ४५ वर्षीय शेतकऱ्याने स्वतः च्या घरासमोर विषारी औषधी प्राशन करून आत्महत्या केल्याची (Maharashtra Farmer Distress) घटना रविवारी (ता.१९) रोजी घडली. मयत शेतकऱ्याचे नामदेव लालसिंग राठोड असे नाव आहे..पैठण तालुक्यातील तुपेवाडी तांडा येथील नामदेव लालसिंग राठोड (वय ४५) या शेतकऱ्याची तुपेवाडी शिवारात गट क्रमांक ७४ मध्ये एक एकर व आणखीन एक एकर इनामी जमीन असून या दोन एकर क्षेत्रातील पिकांवरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. मात्र, मागच्या काही वर्षांपासूनची नापिक व यंदा झालेल्या अतिवृष्टीने त्यांच्या शेतातील पिके वाया गेली. अगोदरच, नापिकीमुळे त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा होता, त्यात अतिवृष्टीने सर्व आशा मावळल्या. दिवाळी सणाच्या खरेदीसाठीही जवळ पैसा उरला नसल्याने शेतकऱ्याने शेवटी कंटाळून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली..CM Yogi Adityanath : 'राजकीय इस्लाम'मुळे सनातन धर्माचे सर्वात मोठे नुकसान; शिवरायांचा उल्लेख करत CM योगी म्हणाले, 'आपल्या पूर्वजांनी...'.मिळालेल्या माहितीनुसार, नामदेव राठोड यांच्यावर शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा मोठा बोजा होता. सलग काही वर्षे नापिकी, पावसाचे अनियमित आगमन आणि शेतीमालाला न मिळालेला योग्य भाव या आर्थिक संकटामुळे ते मानसिक तणावाखाली होते. या विवंचनेतून त्यांनी विषारी औषध प्राशन केले. त्यांना तत्काळ घाटी रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान आज त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने तुपेवाडी तांडा परिसरात शोककळा पसरली असून गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नामदेव राठोड यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा असा परिवार आहे..माझ्या पतीवर स्टेट बँक इंडिया ६० हजार, पारुंडी येथील विविध सेवा सोसायटीचे ४० हजार व इतर सावकारी ७ ते ८ लाख रुपयांचे कर्ज होते. त्यात दिवाळी बाजाराच्या खरेदीसाठी ही पैसे नसल्याने शेवटी त्यांनी आत्महत्या केली.-शोभा नामदेव राठोड (मयत शेतकरी नामदेव राठोड यांची पत्नी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.