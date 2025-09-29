छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Protest: ओला दुष्काळ जाहीर करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा; फुलंब्री तहसील कार्यालयात अजहर सय्यद यांचे अनोखे आंदोलन

Farmer Protest :फुलंब्री तहसिल कार्यालयासमोर अजहर सय्यद यांनी सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतकरी नुकसानीसाठी अनोखे आंदोलन उभे केले. त्यांनी “ओला दुष्काळ जाहीर करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा” अशी घोषणाबाजी केली.
Phulambri Protest

Phulambri Protest

sakal

नवनाथ इधाटे पाटील
Updated on

फुलंब्री ,संभाजीनगर : फुलंब्री – सततच्या पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून ओल्या दुष्काळाची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर फुलंब्री येथील तहसील कार्यालयात बाजार समितीचे संचालक अजहर सय्यद यांनी सोमवारी अनोखे आंदोलन छेडले.

Loading content, please wait...
Marathwada
Farmer
Protest
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com