Phulambri Protest: ओला दुष्काळ जाहीर करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा; फुलंब्री तहसील कार्यालयात अजहर सय्यद यांचे अनोखे आंदोलन

फुलंब्री ,संभाजीनगर : फुलंब्री – सततच्या पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून ओल्या दुष्काळाची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर फुलंब्री येथील तहसील कार्यालयात बाजार समितीचे संचालक अजहर सय्यद यांनी सोमवारी अनोखे आंदोलन छेडले. .ओला दुष्काळ जाहीर करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा" अशा घोषणा देत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असताना शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात विलंब होत असल्याने सय्यद यांनी रोष व्यक्त केला..कार्यालयासमोर उभे राहत त्यांनी हातात फलक घेऊन तीव्र घोषणाबाजी केली. त्यांच्या या पद्धतीकडे नागरिक आणि अधिकारी यांचेही लक्ष वेधले गेले. अजहर सय्यद यांनी सांगितले की, सततच्या पावसाने कापूस, सोयाबीन, मका, भाजीपाला या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. .शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन त्यांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. अशा स्थितीत शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने मदत जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी इशारा दिला की, जर शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर तहसील कार्यालयातच मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे राहील..Maratha Reservation Protest: आंदोलन संपले, पण नुकसानभरपाईचे काय? मराठा आंदोलनाबाबत न्यायालयाची विचारणा.आय लव किसानच्या घोषणांनी परिसर दणाणला फुलंब्री तालुक्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आय लव किसान चे होल्डिंग या आंदोलनात आकर्षक ठरले होते. यावेळी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.