तलावातील पाणी उपशावरून शेतकरी- अधिकाऱ्यांत शाब्दीक चकमक

ABD26J82077
हिंगोली : पेडगाव मळई तलावातील पाणी उपसा थांबविण्यासाठी गेलेल्या महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या पथकास घेराव घालून जाब विचारताना संतप्त शेतकरी.
-----
शेतकऱ्यांच्या रोष पाहून पथक माघारी
-----
पेडगाव मळई तलावातील पाणी उपशावरून शाब्दिक चकमक
------
हिंगोली, ता. २५ (बातमीदार) : तालुक्यातील पेडगाव मळई येथील तलावातील शेतीसाठीचा पाणी उपसा थांबविण्यासाठी गेलेल्या प्रशासकीय पथकाला संतप्त शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले. शुक्रवारी (ता. २३) घडलेल्या या प्रकारात शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. अखेर शेतकऱ्यांचा वाढता संताप आणि आक्रमक पवित्रा पाहून पाणी उपसा न थांबविताच पथकाला रिकाम्या हाताने माघारी फिरावे लागले.
जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्याने खरीप हंगामातील पिके हातची गेली असून, बळिराजा संकटात सापडला आहे. सोयाबीनच्या काढणीतून लागवड खर्चही वसूल झालेला नाही. त्यातच शेतात उभी असलेली हळद, तूर व कापूस ही पिके सध्या तीव्र पाण्याच्या टंचाईमुळे करपून जात आहेत. पाण्याची भीषण परिस्थिती पाहता रब्बी पिकांचा विचार करणेही अशक्य बनले आहे. त्यामुळे हाताशी आलेली पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. दुसरीकडे, संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून तलावांमधील पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवत शेतीच्या उपशावर निर्बंध लादण्यात येत आहेत. याच अनुषंगाने हे पथक पेडगाव मळई येथे कारवाईसाठी पोचले होते.
----
लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची भीती
कारवाईसाठी पथक तलावावर पोचताच परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने गोळा झाले. ‘आतापर्यंत हळद पिकासाठी एकरी एक लाख रुपयांहून अधिक लागवड खर्च केला आहे. आता ऐन भरात आलेले पीक पाण्याअभावी डोळ्यांसमोर वाळून गेले, तर शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही,’ अशी कैफियत शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडली, तर दुसरीकडे, ‘वरिष्ठ पातळीवरून पाणी उपसा बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत,’ अशी भूमिका पथकातील अधिकाऱ्यांनी घेतली. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार वाद झाला. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता कारवाई करणे अशक्य झाल्याने शेवटी पथकाने तेथून काढता पाय घेतला.