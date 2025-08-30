Success Story: थेरगाव येथील तरुणांची ध्येयाला गवसणी; शेतकरी कुटुंबातील तीन मुलांची मुंबई पोलिस दलात निवड

पाचोड : परिसरातील थेरगाव (ता. पैठण) येथील तीन शेतकऱ्यांच्या मुलांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून जिद्द, चिकाटी व आत्मविश्वासाच्या बळावर आकाशाला गवसणी घालत नवी मुंबई येथे पोलिस विभागात राज्य राखीव पोलिस होण्याचा बहुमान मिळविला..थेरगाव येथील शेतकरी सय्यद सलीम, शेख महेबूब व बालानगर येथील शेख अफसर यांची परिस्थिती खूप हलाखीची होती. स्वतःच्या शेतीत राबण्यासोबतच लोकांकडे काबाडकष्ट करून त्यांनी मुलांना पदवीपर्यंत शिक्षण दिले..घरची परिस्थिती बिकट असल्याने बालानगर येथील अफसर शेख यांचा मुलगा जयद अफसर शेख याने थेरगाव येथे आजोळी येऊन शिक्षण पूर्ण करीत मित्रांसोबत पोलिसांत जाण्याचा निश्चय केला. तर सय्यद सलीम यांचा मुलगा सय्यद उमर व महेबूब शेख यांचा मुलगा शेख अलीम यांनी शेतकरी आई-वडिलांचे हाल पाहून शासकीय नोकरीत जाण्याचा निश्चय केला..त्यानुसार दोघांनीही पोलिस भरतीची तयारी केली होती. आपल्या गावातील तिघेजण पोलिस झाल्याची बातमी गावात पसरताच आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. आई-वडील व कुटुंबीयांत आनंद मावेनासा झाला. गावांत ठिकठिकाणी त्यांचा सत्कार केला जात आहे..गावातील अठरा जण पोलिसांतयापूर्वी या गावांतील सामान्य कुटुंबातील शेतकऱ्याच्या अठरा मुलांनी पोलिस विभागात बाजी मारली असून, एक पोलिस उपनिरीक्षक असून उर्वरित जवान म्हणून कार्यरत आहेत. यांत दोघे सख्खे बहीण-भाऊ व दोन सख्ख्या भावांचा समावेश आहे..VIDEO : पावसाचा हाहाकार! पुराच्या पाण्यातून नवजात बाळाला डोक्यावर घेऊन निघाले आई-वडील...लोक म्हणाले कृष्णजन्माचा प्रसंग आठवला.पोलिस अधिकारी होण्याची इच्छाया तिघांनी मुंबई येथे राज्य राखीव दलात ऑगस्ट २०२४ मध्ये पोलिस शिपाईसाठी परीक्षा दिली. नुकताच त्याचा निकाल लागून या तिघांची नवी मुंबई येथे गट क्रमांक ११ मध्ये पोलिस शिपाई म्हणून निवड झाली आहे. एवढ्यावर समाधान न मानता अहोरात्र परिश्रम घेऊन पोलिस विभागांतर्गत राज्यसेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली असून, पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घालण्याची त्यांची इच्छा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.