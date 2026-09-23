राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या वतीने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराच्या आयोजन.

ता.२२/९/२६,
गंगापूर ता. बातमीदार -
गंगापूर येथे राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानतर्फे मोफत रोगनिदान शिबिर संपन्न; ८० रुग्णांची तपासणी
गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून गंगापूर शहरातील राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या वतीने मोफत रोगनिदान शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते. या सामाजिक उपक्रमाचे उद्घाटन प्रभागाचे नगरसेवक राकेश कळसकर आणि आनंद पाटील यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले.
मंगळवार (ता. २२) रोजी सकाळी १०:३० वाजता शिबिराला सुरुवात झाली. या आरोग्य शिबिरात परिसरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कार्यक्रमादरम्यान आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. सोनाली अवसरमल यांनी जवळपास ८० रुग्णांची मोफत वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना योग्य तो वैद्यकीय सल्ला दिला. या कामी अमन जहागीरदार यांनी सहाय्यक म्हणून मोलाची भूमिका बजावली.
गणेशोत्सवाच्या धार्मिक वातावरणात सामाजिक भान जपत आयोजित केलेल्या या उपक्रमाचे शहरात विशेष कौतुक होत आहे. हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर काटकर, उपाध्यक्ष आकाश काटकर यांच्यासह रोहित काटकर, प्रफुल काटकर, तेजस काटकर, सोनू भवार, रोहित रोकडे आणि चिंटू जंगम यांनी विशेष परिश्रम घेतले. परिसरातील नागरिकांनी या शिबिराचा मोठा लाभ घेतला.