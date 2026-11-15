Crop Insurance: ३४५ शेतकऱ्यांना २ कोटींचा पीकविमा प्राप्त

फुलंब्री : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत (२०२५-२६) तालुक्यातील शेकटा महसूल मंडळातील ३४५ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तब्बल २ कोटी ८ लाख २८ हजार ७२० रुपयांची नुकसानभरपाई जमा झाली आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे..स्वयंचलित हवामान केंद्रावरील पर्जन्यमानाच्या नोंदींवरून शेतकरी व विमा कंपनीत मतभेद निर्माण झाल्याने ही भरपाई अडकली होती. आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी याप्रश्नी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे पाठपुरावा करून तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश मिळवले. त्यानंतर कृषी विभाग, स्कायमेट आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडल्याने अखेर ही भरपाई मंजूर झाली..शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पीकविम्यासाठी वर्षभरापासून सातत्याने लढा दिला. कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करून व विमा कंपनीसोबत बैठका घेऊन शेकटा मंडळातील शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळवून दिला.- अनुराधा चव्हाण, आमदार, फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.