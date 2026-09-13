छत्रपती संभाजीनगर

गणपती स्थापनेत कलशाला विशेष महत्त्व

गणपती स्थापनेत कलशाला विशेष महत्त्व
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गणपती स्थापनेत कलशाला विशेष महत्त्व --- पूजाविधीत गणेशमूर्तीसोबत कलशाची स्थापना करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, कलश हा शुभत्व, पवित्रता, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानला जात असल्याने गणपती स्थापनेत त्याला विशेष स्थान आहे. हिंदू परंपरेत कलशाला देवतांचे प्रतीक मानले जाते. गणेश प्रतिष्ठापनेपूर्वी पूजास्थळाची स्वच्छता करून कलशाची स्थापना केली जाते. कलशातील पाणी जीवन आणि ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते, तर त्यावर ठेवलेला नारळ पूर्णत्व आणि मंगलतेचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे संपूर्ण पूजाविधीला पवित्र आणि शुभ प्रारंभ मिळावा, या भावनेतून कलशाची स्थापना केली जाते. --- कलशात कोणत्या वस्तू ठेवतात? गणपती स्थापनेच्या वेळी कलशात प्रामुख्याने स्वच्छ पाणी, तांदूळ, सुपारी, नाणे, गंगाजल, आंब्याची किंवा अशोकाची पाने आणि नारळ या वस्तू ठेवल्या जातात. पाण्यात गंगाजल मिसळून त्यात अक्षता (अखंड तांदूळ), सुपारी आणि नाणे ठेवण्याची प्रथा आहे. कलशाच्या मुखावर आंब्याची किंवा अशोकाची पाने ठेवून त्यावर नारळ ठेवला जातो. --- नाणे आणि पाण्याचे धार्मिक महत्त्व कलशातील पाणी जीवनदायी शक्तीचे प्रतीक मानले जाते. त्यात ठेवलेले नाणे समृद्धी, धनधान्य आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक मानले जाते. तांदूळ हे भरभराटीचे, सुपारी मंगलतेचे, तर हिरवी पाने जीवनशक्तीचे प्रतीक मानली जातात. गणेशमूर्तीसमवेत कलशाची स्थापना करून त्याचीही विधिपूर्वक पूजा केली जाते. कलश स्थापनेची पद्धत आणि त्यात ठेवण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये प्रदेश व कुटुंबाच्या परंपरेनुसार काही फरक असू शकतो. गणरायाच्या आगमनावेळी पाळली जाणारी ही परंपरा श्रद्धा, शुचिता आणि मंगलतेचा संदेश देते.

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