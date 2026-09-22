छत्रपती संभाजीनगर

अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक

अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक
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अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, आरोपीला २० वर्षे कारावास ----- गंगाखेड, ता. २२ (बातमीदार) : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच ५८ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून, दंडाच्या रकमेतून ५० हजार रुपये पीडितेस नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सोमवारी (ता. २१) दिले. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोनपेठ पोलिस ठाण्यात साठ वर्षीय महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले, नात दूध आणण्यासाठी घराबाहेर गेली होती. मात्र, ती परत न आल्याने तिचा शोध घेण्यात आला. त्यावेळी मुलगी आरोपीच्या घरात आढळून आली. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अशोक गिते, पोलिस उपनिरीक्षक आशिष कांबळे, पोलिस उपनिरीक्षक अजय किरकन यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकार पक्षातर्फे आठ साक्षीदारांची साक्ष तपासण्यात आली. न्यायालयाने आरोपी दीपक बालू भोसले (वय २५) याला दोषी ठरवत २० वर्षे सश्रम शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे अभियोग्यता ज्ञानोबा दराडे, सहायक सरकारी अभियोक्ता एस.बी. पौळ, एस. डी. वाकोडकर यांनी काम पाहिले. सोनपेठ पोलिस ठाण्याचे कोर्ट पैरवीकार एम. डी. कुंडगीर, पिंपळदरी पोलिस ठाण्याचे कोर्ट पैरवीकार जे. एच. पठाण, एस. एस. जिंकलवाड, श्रीमती एल. टी. मुंढे यांचे सहकार्य मिळाले.
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