Crime News: पैशासाठी रचला स्वतःच्या अपहरणाचा कट;फायनान्स कर्मचाऱ्यासह तिघांवर गंगापूर पोलिसांत गुन्हा नोंद

गंगापूर : ग्राहकांकडून वसूल केलेली ६८ हजार रुपयांची रोकड हडपण्यासाठी खासगी फायनान्स कर्मचाऱ्याने मित्रांच्या मदतीने स्वतःच्याच अपहरणाचा आणि लुटीचा खोटा बनाव रचला. मात्र, गंगापूर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत या कटाचा पर्दाफाश करत तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला..खासगी फायनान्स कंपनीचे शाखा व्यवस्थापक योगेश तुळशिराम गिते (रा. समतानगर, गंगापूर) यांनी याबाबत तक्रार दिली. त्यानुसार, कंपनीचा फिल्ड असिस्टंट किरण पंढरीनाथ वैरागर (मूळ रा. पानसलाना, ता. नेवासा) हा २१ सप्टेंबरला लासूर भागात कर्जवसुलीसाठी गेला होता. दरम्यान, रात्री दहाला लासूर-गंगापूर रस्त्यावर किरणचे हात-पाय बांधलेल्या व जखमी अवस्थेत असल्याची माहिती गिते यांना मिळाली..पोलिसांसह गिते यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता किरणच्या अंगावर चाकूचे वार आणि शर्ट फाटलेला होता. चौघांनी आपल्याला लुटल्याचा बनाव त्याने रचला. मात्र, पोलिसांना त्याच्या जबाबावर संशय आल्याने त्यांनी चौकशी केली, तेव्हा किरणने गुन्ह्याची कबुली दिली..असा केला बनावमित्र रवी ज्ञानदेव दरंदले (रा. शनिशिंगणापूर) याला पैशांची अडचण असल्याने किरणने वसुलीची रक्कम हडपण्याचा कट रचला. यात आकाश साहेबराव हटकर हादेखील सामील झाला. ठरल्यानुसार, शिंदेवाडी फाट्याजवळ शेतात नेऊन रवी व आकाश यांनी किरणचे हात-पाय व तोंड बांधले. .त्यानंतर अंगावर चाकूने सौम्य वार करून ६८ हजार ५६ रुपयांची रोकड व मोबाइल घेऊन ते पसार झाले. याप्रकरणी किरण वैरागर, रवी दरंदले व आकाश हटकर यांच्यावर गंगापूर पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला. ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक विनायक पाटील, उपनिरीक्षक विश्वजित फर्ताडे आणि त्यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.