छत्रपती संभाजीनगर

Crime News: पैशासाठी रचला स्वतःच्या अपहरणाचा कट;फायनान्स कर्मचाऱ्यासह तिघांवर गंगापूर पोलिसांत गुन्हा नोंद

Gangapur Crime, Finance Employee, ₹68,000 Fraud: ग्राहकांकडून वसूल केलेले ६८ हजार हडपण्यासाठी स्वतःच्याच अपहरणाचा बनाव; गंगापूर पोलिसांकडून कटाचा पर्दाफाश
Crime News:

Crime News:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर : ग्राहकांकडून वसूल केलेली ६८ हजार रुपयांची रोकड हडपण्यासाठी खासगी फायनान्स कर्मचाऱ्याने मित्रांच्या मदतीने स्वतःच्याच अपहरणाचा आणि लुटीचा खोटा बनाव रचला. मात्र, गंगापूर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत या कटाचा पर्दाफाश करत तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला.

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